به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد ارتش اسرائیل درخواست کرده بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۲۶ به سطحی بی‌سابقه و حدود ۶۲.۸ میلیارد دلار برسد. بر اساس این گزارش، ارتش و وزارت دفاع خواستار افزایش حدود ۴۰ میلیارد شِکِل (نزدیک به ۱۳.۳ میلیارد دلار) علاوه بر اعتبارات فعلی شده‌اند. این درخواست تنها یک ماه و نیم پس از تصویب افزایش اضطراری ۳۲ میلیارد شِکِلی در بودجه دفاعی مطرح شده است که مجموع بودجه را به حدود ۱۴۴ میلیارد شِکِل رسانده بود.

به نوشته این روزنامه، دلیل اصلی درخواست جدید ادامه عملیات نظامی در چند جبهه از جمله سوریه، لبنان و نوار غزه و همچنین افزایش سطح آماده‌باش در برابر احتمال تشدید تنش با ایران عنوان شده است. همچنین تقویت حضور نظامی در کرانه باختری و تداوم استقرار گسترده نیروها، بدون دستیابی به پیروزی قاطع در هیچ‌یک از این جبهه‌ها، هزینه‌های نظامی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

طبق این گزارش، بخش بزرگی از هزینه‌ها مربوط به افزایش شمار نیروهای ذخیره است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی اولیه برای سال ۲۰۲۶ بسیج حدود ۴۰ هزار نیرو بود اما در دوره تشدید تنش این رقم به حدود ۱۱۰ هزار نفر رسید و سپس در سطح نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر تثبیت شد. همچنین ارتش اسرائیل هزینه حفظ نیروها در «منطقه امنیتی» جنوب لبنان را حدود ۱۰۰ میلیون شِکِل در روز برآورد کرده است. این درخواست بودجه قرار است در جلسه‌ای به ریاست بنیامین نتانیاهو بررسی شود، در حالی که وزارت دارایی با هشدار درباره فشار مالی بر شهروندان و احتمال آسیب به بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت، با آن مخالفت کرده است.

