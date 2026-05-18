به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت ستاد کانونهای مساجد استان قم، رویداد «همصدا با مسجد» با هدف همافزایی و تقویت همکاری میان مساجد و دستگاههای فرهنگی و خدمترسان برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم،در این رابطه بیان داشت: رویداد «همصدا با مسجد» همراه با مراسم افتتاحیه طرح غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان قم برگزار خواهد شد.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: این رویداد با هدف همافزایی و تقویت همکاری میان مساجد و دستگاههای فرهنگی و خدمترسان، بهویژه در ایام فراغت سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.
وی تصریح کرد: در این رویداد، میزهای ارائه خدمات با حضور بیش از ۳۰ نهاد فرهنگی و خدماتی، پذیرای ائمه محترم جماعات و مدیران محترم کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم خواهد بود.
حجتالاسلام حیدری ابراز داشت: این رویداد با هدف ارائه خدمت متقابل مسجد و دستگاههای خدمترسان و تشکیل پیوند ساختاری مستمر، برای دومین سال است که به همت ستاد کانونهای مساجد استان برگزار میشود.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم با بیان اینکه در این رویداد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین حجتالاسلام والمسلمین ملانوری، رئیس ستاد کانونهای مساجد کشور نیز حضور خواهند داشت، یادآور شد: این برنامه عصر چهارشنبه، مصادف با ۳۰ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۶ در کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) واقع در صحن پیامبر اعظم(ص) برگزار خواهد شد.
