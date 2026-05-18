ویدیو | خودداری ورزشکار کویتی از دست دادن با ورزشکار اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جاسم الحاتم، قهرمان جوجیتسوی کویت از دست دادن با یک ورزشکار اسرائیلی هنگام مراسم اهدای مدال رقابت‌های ابوظبی امارات خودداری کرد. در ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که ورزشکار اسرائیلی در کنار حاتم روی سکو قرار می‌گیرد و دست خود را دراز می کند اما ورزشکار کویتی از این کار خودداری کرده و چند قدم عقب می‌رود. جاسم گفت که این‌ها افرادی نیستند که ما آن‌ها را به رسمیت بشناسیم یا با آن‌ها مسابقه بدهیم. اگر هم مسابقه بدهیم، آن‌ها را شکست می‌دهیم. ما کویتی‌ها چنین افرادی را به رسمیت نمی‌شناسیم.