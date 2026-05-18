به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اقدامات رژیم آلخلیفه علیه شهروندان بحرینی و بازداشت و سلب تابعیت تعداد زیادی از علما و شیعیان این کشور به جرم حمایت از ایران و انتقاد از حمایت رژیم سلطنتی این کشور از اشغالگران اسرائیلی و آمریکایی، آیتالله دری نجف آبادی این اقدامات را حلقهای از توطئه گسترده آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقهای آنان برای تضعیف جهان اسلام و ایجاد تفرقه میان مسلمانان دانست.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی اظهار داشت: در بار دیگر شاهد جنایتی آشکار علیه تشیع و پیروان اهل البیت (علیهمالسلام) در بحرین هستیم. در روزهای اخیر نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه با یورش به منازل روحانیون برجسته، دستکم ۴۱ تن از علمای اعلام شیعه را بازداشت کردهاند. این اقدامات در حالی ادامه مییابد که از دو هفته پیش با بازداشت آیتالله سید مجید المشعل، رئیس شورای علمای بحرین آغاز شد و اکنون به اوج خود رسیده است.
این جنایت آشکار، تنها یک اقدام امنیتی نیست؛ بلکه حلقهای از توطئه گسترده آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقهای آنان برای تضعیف جهان اسلام و ایجاد تفرقه میان مسلمانان است. جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران اسلامی و شهادت جانسوز رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، فرصتی شد برای ایادی استکبار تا با سرکوب شیعیان بحرین که همدردی و همبستگی خود را با ایران ابراز داشتند، انتقام بگیرند. آنان اتهامات واهی «ارتباط با سپاه پاسداران» و «جاسوسی» را بهانه میکنند، در حالی که حقیقت چیزی جز دفاع از مظلومیت ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیستی و امریکا نیست.
شهادت مظلومانه یک جوان بحرینی زیر شکنجه
آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به شهادت یکی از جوانان شیعه در زیر شکنجه رژیم آلخلیفه بیان داشت: با تأسف عمیق اعلام میکنم که در این موج لگامگسیخته بازداشتها، جناب محمد الموسوی، شهروند مظلوم بحرینی، در زیر شکنجه بازجویان به شهادت رسیده است. سرنوشت دهها تن دیگر نیز نامشخص است و شماری به حبسهای طولانی محکوم شدهاند. افزون بر ۳۰۰ بحرینی شیعه بازداشت شدهاند که بیشتر آنان روحانی، معلم و یا کنشگر مدنی هستند. این اقدامات، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و ناقض صریح قوانین بینالمللی و حقوق بشر است.
هشدار به رژیم آلخلیفه: پایان سرکوب یا انتقام الهی
وی همچنین در هشداری به آلخلیفه افزود: ای حاکمان منامه! بدانید که هیچ قدرتی نمیتواند صدای عدالتخواهی و پیوند ایمانی امت اسلام را خاموش کند. زندانها و شکنجهگاههای شما هرگز نخواهد توانست اراده ملتهای مسلمان را در هم بشکند. شما با این اقدامات، نه تنها وحدت بحرین، بلکه ثبات منطقه را به خطر میاندازید. دست از این جنایات بردارید و همه علمای بازداشتی و زندانیان سیاسی را آزاد کنید. در غیر این صورت، خشم خداوند و نفرت ملتهای آزاده جهان گریبانگیر شما خواهد شد و هرگز جنایتکاران تاریخ با زندان و شکنجه و اعدام راه به جایی نبرده و نخواهند برد.
فراخوان وحدت تمام مذاهب اسلامی در برابر دشمن مشترک
آیتالله دری نجفآبادی اضافه کرده است: امروز بیش از هر زمان دیگر، جهان اسلام نیازمند «وحدت صفوف» در برابر دشمنی مشترک - یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل - است. رژیم آل خلیفه با سرکوب شیعیان، خواسته یا ناخواسته به اهداف دشمن خدمت میکند. اینجانب از همه برادران اهل سنت، از علمای الازهر، عراق، اندونزی، پاکستان ، ترکیه و تمام کشورهای اسلامی میخواهم که در محکومیت این جنایت سکوت نکنند. کسانی که امروز در بحرین و یمن و سوریه و فلسطین زیر چکمههای اسرائیل و آمریکا له میشوند، همه برادران ما هستند، خواه شیعه باشند خواه سنی؛ شعار ما این است: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً». « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»
وظیفه روشنفکران و سازمانهای بینالمللی
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تبیین فراگیر را وظیفه کنونی نخبگان دانسته و افزوده است: از مجامع حقوق بشری، سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی میخواهم که فوراً وارد عمل شده، حقیقت بازداشتها و شکنجه و شهادت محمد الموسوی را بررسی کرده و با عوامل آن برخورد کنند. همچنین از همه رسانههای آزاد جهان میخواهم که با پوشش گسترده این جنایتها، چهره واقعی رژیم ستمگر آل خلیفه را به جهانیان نشان دهند.
تسلیت و همبستگی با ملت مظلوم بحرین و خانواده شهدا
آیتالله دری نجفآبادی ضمن تسلیت شهادت مظلومانه محمد الموسوی و دهها شهید ناشناخته بحرینی به محضر حضرت ولیعصر (عج) و به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به همه شیعیان جهان از خداوند متعال مسئلت کرده که هرچه سریعتر استعمار و ظلم را از سرزمینهای اسلامی ریشهکن و عزت را به امت اسلام بازگرداند.
..........................
پایان پیام
نظر شما