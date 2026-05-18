شناسایی و دستگیری عناصر وابسته آمریکایی-صهیونی در قزوین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنا بر گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، طی اقدامات سازمان اطلاعات سپاه در استانهای قزوین، کرمان و چهارمحال و بختیاری تعدادی از عناصر وابسته به محور آمریکایی صهیونی که قصد تولید ناامنی یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
اهم موارد به شرح ذیل میباشد:
سازمان اطلاعات سپاه استان قزوین طی اقدامات پیچیده صورت گرفته دو جاسوس وابسته به رژیم صهیونیستی را شناسایی و دستگیر نمود.
همچنین حسب گزارشهای مردمی و تعامل با اداره کل اطلاعات استان قزوین یک شبکه توزیع سلاحهای جنگی منهدم و مقادیری سلاح و مهمات مربوطه کشف و ضبط گردید.
به علاوه طی اقدام دیگری ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی که در یکی از واحدهای صنعتی احتکار شده بود و قصد اخلال در بازار را داشت کشف و ضبط گردید.
سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان طی سلسله عملیاتهای ضربتی ۸ تن از عوامل اصلی اقدامات تروریستی صورت گرفته در سطح استان را شناسایی و دستگیر نمود.
از اقدامات این عناصر میتوان به تیراندازی به خودروی مدافعان امنیت، حمله به ماموران فراجا، آتش زدن فرمانداری سیرجان، جاسوسی به نفع رژیم صهیونسیتی و ارتباط با فرق ظاله اشاره نمود.
سازمان اطلاعات سپاه استان چهارمحال و بختیاری در اقدامات خود ۲۲ عنصر در قالب چند شبکه وابسته به گروهکهای ضدانقلاب را شناسایی و زیر ضربه قرار دادند.
این عناصر ضمن ارتباط با سرپلهای خارجنشین عمدتا جریان تروریستی سلطنتطلبی به دنبال تهیه سلاح، تولید ناامنی و اقدامات خرابکارانه بودند، که قبل از هرگونه اقدام شناسایی و دستگیر شدند.
سازمان اطلاعات سپاه از مردم فهیم خواست گزارشات امنیتی خود را در اسرع وقت به شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع دهند.
