به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شهادت فرمانده گردان‌های عزالدین قسام، آیت‌الله دری نجف‌آبادی این جنایت را اقدامی بزدلانه و خصمانه از سوی رژیم صهیونی دانست که به هیچ پیمان و قانون بین‌المللی پایبند نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی اظهار داشته است: بار دیگر دست جنایتکار و پلید رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی تا آرنج در خون پاک ترین بندگان خدا فرو رفت. این بار نیز با ارتکاب جنایتی وحشیانه و در اقدامی کوردلانه و از روی کینه و ترس از شکست‌ناپذیری جبهه مقاومت، فرمانده رشید و دلاور گردان‌های عزالدین قسام را به همراه همسر وفادار و فرزند برومندش که همه از یادگاران گرانقدر شهدای عزت‌آفرین غزه، فلسطین و محور مقاومت بودند در جنایتی هولناک و با هدایت مستقیم سردمداران تروریست صهیونیستی، با شلیک ۱۳ موشک و بمب سنگین در زمانی که آتش‌بس برقرار بود، به شهادت رساندند.

این اقدام بزدلانه و خصمانه بار دیگر چهره واقعی این رژیم سفاک را که نه به هیچ پیمان و قانون بین‌المللی پایبند است و نه به حریم انسانی افراد احترام می‌گذارد، به جهانیان نشان داد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزوده است: اینجانب به نمایندگی از ملت سلحشور ایران اسلامی و پایگاه اهل بیت رسالت(ص)، این ضایعه بزرگ و این شهادت مظلومانه را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، به رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، به همه مجاهدان راه قدس، به ملت صبور و مقاوم فلسطین، به امت حزب‌الله لبنان و به تمامی آزادگان و حق‌طلبانی که در سراسر جهان دل در گرو آزادی بیت‌المقدس و نابودی استکبار دارند، صمیمانه تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

چه زیبا است که این شهیدان عزیز، نام و یاد شهدای بزرگ تاریخ معاصر مقاومت را زنده کردند؛ شهدایی که هر یک ستاره‌ای درخشان در آسمان عزت و شرف این امت هستند: از عزالدین قسام شهید راه جهاد، تا شهید یحیی سنوار که تا آخرین نفس ایستاد، تا شهید اسماعیل هنیه که رهبری مدبر و شجاع بود، تا سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین که پرچم نصرت الهی را برافراشتند، و تا شهید عماد مغنیه که دشمن را به لرزه درآورد. این شهیدان تازه، حلقه دیگری از زنجیره طلایی افتخارآفرینی و فداکاری در راه خدا و قدس شریف هستند.

این جنایت هولناک در حالی رخ داد که رژیم صهیونیستی مدعی آتش‌بس بود؛ اما شقی‌ترین اشقیا نه تنها به آتش‌بس پایبند نماند، بلکه با شدیدترین و بیرحمانه‌ترین حملات موشکی و بمباران هوایی، آسمان غزه را بر ساکنان مظلومش آتش باران کرد. این رفتار خیانتکارانه و تروریستی، نشان از استیصال و وحشت اشغالگران از قدرت روزافزون مقاومت دارد. همان خونی که از پیکر این غیرتمندان فداکار بر زمین ریخته می‌شود، در کنار خون هزاران شهید دیگر در طول هشت دهه جنایت مستمر، جوانه‌های پیروزی نهایی را آبیاری خواهد کرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با بیان اینکه جنایات انجام شده از سوی دشمن صهیونی هیچ دستاوردی نخواهد داشت اضافه کرده است: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تنها گوشه‌ای از جنایت‌های سریالی رژیم صهیونیستی و حامیان جنایتکارش در طول قریب به ۸۰ سال گذشته است. از آوارگی بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی در سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ که نکبت نام گرفت، تا کشتارهای دسته‌جمعی، بمباران مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های مسکونی، و تا امروز که خانه‌نشینان و آوارگان غزه همچنان هر روز شهادت عزیزانشان را می‌بینند. تمامی این فجایع در تاریخ بشریت جز ننگ و رسوایی برای سردمداران کاخ سفید و کاخ‌های سیاه استکبار و عمال آنان در منطقه هیچ دستاوردی نخواهد داشت، مگر افزایش نفرت ملت‌ها و قوت گرفتن اراده مقاومت.

از درگاه خداوند بزرگ و متعال برای این شهیدان راه حق و عدالت، رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت می‌نمایم. برای ملت مظلوم و سرفراز غزه و لبنان و تمامی فلسطین، پیروزی نهایی، عزت و اقتدار همیشگی آرزومندم. برای جبهه عظیم و سترگ مقاومت، نصرت الهی و ظفرمندی در برابر دشمنان کافر و متجاوز خواستارم. و در پایان، برای استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و همه اشغالگران قدس شریف، ذلت و نکبت روزافزون و قطع ایادی پلید استکبار از کشورهای اسلامی را از خداوند طلب می‌کنم؛ به درستی که خون پاک شهدا بر شمشیر پیروز است و وعده الهی حق است که «إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ».

