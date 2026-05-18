شمار شهدای غزه به ۷۲هزار و ۷۶۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ نفر در این منطقه شهید و ۴۰ نفر مجروح شدند.

از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون ۸۷۷ نفر در نوار غزه شهید و ۲ هزار و۶۰۲ نفر مجروح شده اند.

همچنین در این مدت پیکر ۷۷۶ شهید زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۶۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۷۰۴ نفر رسید.

رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته در ادامه نقض آتش‌بس و افزایش عملیات‌های نظامی در نوار غزه، مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما به اهداف خود یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.

