به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه‌های محوری سالگرد شهید جمهور آیت الله رئیسی و شهدای خدمت در قم از روز سه شنبه ۲۹ تا ۳۰ اردیبهشت در قم تشریح شد.

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم به مناسبت برگزاری مراسم دومین سالگرد شهادت سیدالشهدای خدمت شهید آیت الله رئیسی و سایر شهدای خدمت آمده است:

آیت‌الله رئیسی خادم‌الرضا علیه السلام و سیدالشهدای خدمت شخصیتی اخلاقی و قرآنی بود که عدالت‌طلبی و حکمرانیِ رحمت را می توان از ویژگی‌های برجسته ایشان برشمرد.

فقاهت، تقوا، کمک به نیازمندان، مبارزه با فساد و مردم‌داری ابعاد متکثر این دولتمرد در تراز نظام اسلامی است که با خدمت به آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام پایان زندگی پر تلاشش به دریافت نشان شهادت ختم شد.

نسبت مریدانه و عاطفی با ولی فقیه زمان، صهیون‌ستیزی و آمریکاستیزی از دیگر مؤلفه‌های مکتب ایشان بود که توانست دومین جایگاه رئیس جمهور مکتبی و مردمی بعد از دولت شهید رجایی را در راستای خدمت به مردم و کشور به دست آورد.

در دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور مردمی، آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی (رضوان‌الله تعالی علیه) و دیگر شهدای خدمت که با شعار «شهید جمهور، جان فدای ایران» برگزار می گردد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدای والامقام و با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی آن بزرگ‌مردان میدان خدمت، از مردم قدرشناس و بصیر شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام دعوت می‌شود تا با حضور در آیین‌های بزرگداشت این اسوه‌های ایثار که از سه شنبه ۲۹ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در شهر مقدّس قم برگزار می گردد، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و فرهنگ نورانی ایثار را به نمایش بگذارند.

برنامه‌های محوری به شرح ذیل است:

سه شنبه ۲۹ اردیبهشت:

ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

ساعت ۲۰ در مسجد مقدس جمکران

ساعت ۲۲ اجتماعات شبانه در میادین اصلی

روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت:

بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر بانوی کرامت شبستان امام خمینی رحمةالله‌علیه



ساعت ۲۲ اجتماعات شبانه در میادین اصلی

پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت:

ساعت ۲۱ گلزار شهدای علی بن جعفر علیه‌السلام

