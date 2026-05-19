به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای رایزنی با مقام‌های ارشد کشورمان به تهران سفر کرده است، عصر روز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین درباره همکاری‌های دوجانبه ایران-پاکستان از جمله در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی گفتگو کردند.

طرفین همچنین راجع به آخرین وضعیت امنیتی منطقه و تلاش‌های جاری برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از مساعی جمیله پاکستان برای پیشبرد دیپلماسی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها، رفتارها و مواضع متناقض و زیاده‌خواهانه آمریکا را مانعی جدی در مسیر دیپلماسی دانست و با اشاره به تجارب قبلی نقض عهد وخیانت‌ آمریکا به دیپلماسی، تصریح کرد که ورود جمهوری اسلامی ایران به روند دیپلماتیک برای خاتمه جنگ، بر اساس نگاهی مسئولانه و علی‌رغم سوء ظن شدید به هیات حاکمه آمریکا بوده است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران در عین جدیت برای دیپلماسی، از هیچ اقدامی برای ارتقای آمادگی‌های خود جهت دفاع از امنیت و منافع ملی ایران فروگذار نخواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیامدهای گسترده تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برای منطقه و جهان، تاکید کرد جامعه جهانی می‌بایست طرف‌های متجاوز را به‌خاطر ارتکاب جنایت تجاوز و دیگر جنایات ضد بشری، مشابه آنچه در شهر میناب با کشتار ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم بی‌گناه مرتکب شدند، مواخذه و مجازات کند.

وزیر کشور پاکستان نیز با اشاره به مذاکرات سازنده و مفید خود با رئیس مجلس شورای اسلامی و همتای ایرانی خود، بر اهتمام ویژه دولت پاکستان برای تداوم ارتقای همه‌جانبه روابط با ایران تاکید کرد.

نقوی همچنین ابراز امیدواری کرد مساعی جمیله این کشور بتواند در برقراری صلح و ثبات در منطقه موثر واقع شود.

