روز جهانی موزه؛ افزایش چشمگیر بازدیدکنندگان از موزه ملی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان موزه ملی افغانستان از افزایش قابل توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از این مرکز فرهنگی خبر داده‌اند. طبق اعلام یحیی محب‌زاده، رئیس بخش مرمت موزه ملی، در یک سال گذشته حدود ۲۱ هزار نفر از این موزه بازدید کرده‌اند که نزدیک به ۶ هزار و ۷۵۰ نفر آن‌ها گردشگران خارجی بوده‌اند.

او تأکید کرد که شمار بازدیدکنندگان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. این آمار همزمان با روز جهانی موزه (۱۸ می / ۲۸ اردیبهشت) اعلام شد و نشانه‌ای از توجه دوباره جامعه به تاریخ و هویت ملی افغانستان محسوب می‌شود.

موزه ملی افغانستان با بیش از ۶۰ هزار اثر تاریخی، یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی این کشور است. در نمایشگاه اخیر، مجموعه‌ای از نسخه‌های خطی تذهیب‌شده با طلا و لاجورد، اسناد تاریخی و آثار باستانی از دوره‌های کوشانی، یونانی-بودایی، هخامنشی، هلنیستی و عصر برنز به نمایش گذاشته شد.

روز جهانی موزه هر سال با هدف تأکید بر نقش موزه‌ها در حفظ میراث فرهنگی، آموزش عمومی و تقویت گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها گرامی داشته می‌شود. موزه ملی افغانستان با وجود چالش‌های ناشی از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی، همچنان فعال مانده و میزبان بازدیدکنندگان است.

گردشگران خارجی، از جمله بازدیدکنندگان روسی، موزه را «بسیار جالب و دارای آثار نادر» توصیف کرده‌اند. بازدیدکنندگان داخلی نیز خواستار بازگرداندن آثار تاریخی غارت‌شده به کشور شده‌اند.

این افزایش بازدید می‌تواند حاکی از احیای تدریجی فعالیت‌های فرهنگی در افغانستان باشد.

