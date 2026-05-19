طالبان شیعیان غزنی را از جمع خواندن نمازهای مغرب و عشاء منع کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در شهرک نوآباد شهر غزنی افغانستان گزارش دادند که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به نمازگزاران شیعه هشدار دادهاند نمازهای مغرب و عشا را جداگانه و مطابق دستور اهل سنت بخوانند.
به گفته این منابع، ماموران طالبان جمع خواندن نماز مغرب و عشاء در یک وقت را «بدعت» خوانده و تهدید کردهاند که در صورت ادامه جمعخوانی، درِ مسجد بسته شده، نمازگزاران بازداشت و محدودیتهایی بر فعالیت مسجدهای شیعیان اعمال خواهد شد. امام جماعت مسجد نیز در پاسخ به ماموران تأکید کرده که جمعخوانی نماز مغرب و عشاء یکی از احکام پذیرفتهشده در فقه شیعه است و تغییر آن در صلاحیت او نیست، بلکه تنها مراجع تقلید شیعه حق صدور حکم در این زمینه را دارند.
شاهدان میگویند، علاوه بر امام جماعت، برخی از شیعیان نیز تلاش کردند با استدلال، مشروعیت این عمل را توضیح دهند، اما ماموران طالبان توضیحات آنها را نپذیرفتهاند.
نمازگزاران شیعه این اقدام را دخالت مستقیم در باورها و مناسک مذهبی خود دانسته و ابراز نگرانی کردهاند که این فشارها ممکن است به محدودسازی بیشتر آزادیهای مذهبی شیعیان در افغانستان منجر شود.
این رویداد در حالی رخ میدهد که طالبان در آستانه پنج سالگی حکومت خود، فشارها و محدودیتهای جدیدی بر شیعیان وضع کرده است؛ از قانون جدید امربهمعروف طالبان تا تعهدنامههایی که از دانشجویان میگیرند و همچنین برخوردها و تعهدهایی که از علمای شیعه اخذ میکنند.
