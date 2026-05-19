«ایتامار بنگویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به گزارشهایی درباره بررسی صدور حکم بازداشت بینالمللی علیه او، به دیوان کیفری بینالمللی حمله کرد و گفت از ادامه سیاستهای خود علیه فلسطینیها عقبنشینی نخواهد کرد.
پیشتر «میدل ایست آی» گزارش داده بود که درخواستی برای صدور حکم بازداشت محرمانه علیه بنگویر و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیها در کرانه باختری اشغالی به دیوان کیفری بینالمللی ارائه شده است.
این گزارش اشارهای به هویت ارائهکننده درخواست نکرده و تا زمان انتشار خبر نیز نه دیوان کیفری بینالمللی و نه کابینه رژیم صهیونیستی واکنشی رسمی به آن نشان ندادند.
بنگویر در بیانیهای در این باره گفت: «نمیترسم و عقبنشینی نخواهم کرد و هیچ حکمی از لاهه من را از ادامه رهبری یک سیاست تهاجمی علیه خرابکاران بازنخواهد داشت.»
وی همچنین مدعی شد: «این دادگاه از خرابکاران حمایت میکند و تلاش دارد اسرائیل را محدود کند. من به حمایت کامل از نیروهای اسرائیلی ادامه خواهم داد و با قاطعیت برای امنیت شهروندانمان عمل میکنم؛ نه عذرخواهی خواهم کرد و نه متوقف میشوم.»
در ماههای گذشته، نهادهای حقوق بشری فلسطینی و بینالمللی بارها خواستار صدور حکم بازداشت علیه بنگویر شدهاند. این درخواستها در پی اظهارات تحریکآمیز او علیه اسیران فلسطینی و حمایتش از طرحهایی از جمله اعدام اسرا مطرح شده است.
بنگویر در جریان جنگ غزه نیز بارها از مواضع تند علیه فلسطینیها حمایت و بر ایده کوچ اجباری آنها تأکید کرده بود.
