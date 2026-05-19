به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم صهیونیستی، هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه او، به دیوان کیفری بین‌المللی حمله کرد و تأکید کرد هیچ اقدامی مانع ادامه سیاست‌های تهاجمی‌اش نخواهد شد.

«ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به گزارش‌هایی درباره بررسی صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه او، به دیوان کیفری بین‌المللی حمله کرد و گفت از ادامه سیاست‌های خود علیه فلسطینی‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

پیش‌تر «میدل ایست آی» گزارش داده بود که درخواستی برای صدور حکم بازداشت محرمانه علیه بن‌گویر و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه شده است.

این گزارش اشاره‌ای به هویت ارائه‌کننده درخواست نکرده و تا زمان انتشار خبر نیز نه دیوان کیفری بین‌المللی و نه کابینه رژیم صهیونیستی واکنشی رسمی به آن نشان ندادند.

بن‌گویر در بیانیه‌ای در این باره گفت: «نمی‌ترسم و عقب‌نشینی نخواهم کرد و هیچ حکمی از لاهه من را از ادامه رهبری یک سیاست تهاجمی علیه خرابکاران بازنخواهد داشت.»

وی همچنین مدعی شد: «این دادگاه از خرابکاران حمایت می‌کند و تلاش دارد اسرائیل را محدود کند. من به حمایت کامل از نیروهای اسرائیلی ادامه خواهم داد و با قاطعیت برای امنیت شهروندانمان عمل می‌کنم؛ نه عذرخواهی خواهم کرد و نه متوقف می‌شوم.»

در ماه‌های گذشته، نهادهای حقوق بشری فلسطینی و بین‌المللی بارها خواستار صدور حکم بازداشت علیه بن‌گویر شده‌اند. این درخواست‌ها در پی اظهارات تحریک‌آمیز او علیه اسیران فلسطینی و حمایتش از طرح‌هایی از جمله اعدام اسرا مطرح شده است.

بن‌گویر در جریان جنگ غزه نیز بارها از مواضع تند علیه فلسطینی‌ها حمایت و بر ایده کوچ اجباری آنها تأکید کرده بود.

