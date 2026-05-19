به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز گزارش کرد که پنتاگون هشدار داده که ایران با بازسازی پدافند هوایی خود به توانایی «ردگیری عملیات هوایی» آمریکا دست یافته و دونالد ترامپ را واداشت موج تازه حملات علیه تهران را متوقف کند.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی به عقبنشینی دونالد ترامپ از تهدید مجدد برای ازسرگیری حمله به ایران پرداخت و نوشت، ترامپ، روز دوشنبه اعلام کرد که مجوز موج تازهای از حملات علیه ایران را در همین هفته صادر کرده، اما آن را متوقف ساخته تا فضا برای «مذاکرات جدی» باز شود.
وی مدعی شد که سه رهبر حوزه خلیج فارس از او خواستهاند برای دستیابی به یک توافق هستهای فرصت بیشتری در اختیارشان بگذارد.
طبق این گزارش، ترامپ بارها تهدید به از سرگیری حملات کرده، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشسته و آمریکا را مستقیماً به ورطه جنگی نامحبوب و پرهزینه بازنگردانده است.
نیویورکتایمز در این خصوص نوشت که ترامپ روز دوشنبه، هم برنامه حمله را تأیید کرد و هم در یک آن، آن را لغو کرد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «داشتیم آماده میشدیم که فردا یک حمله بسیار بزرگ انجام دهیم، و من آن را برای مدت کوتاهی عقب انداختم — شاید امیدوارم برای همیشه، ولی احتمالاً برای مدتی کوتاه — چون مذاکرات بسیار بزرگی با ایران داشتهایم و باید ببینیم به کجا میرسد.»
این رسانه آمریکایی ادامه داد، زمانی که ترامپ در ۹ اسفند ماه (۲۸ فوریه) در کنار اسرائیل این جنگ را آغاز کرد، تخمین زد که ظرف چهار تا پنج هفته پایان خواهد یافت. اکنون این مناقشه وارد سومین ماه خود شده و ترامپ میان دو انگیزه متضاد گرفتار شده است: وادار کردن ایران به تسلیم، یا اعلام پیروزی و عبور از ماجرا.
مقاومتی که آمریکا انتظارش را نداشت
به نوشته نیویورکتایمز، نتیجه، اظهاراتی عمیقاً متناقض درباره جنگ بوده است به طوریکه ترامپ یک بار گفت جنگ «تمام شده» اما آمریکا همچنان باید کار را به پایان برساند و تهدیدهایی اغراقآمیزی همچون تهدید فروردین ماه خود مبنی بر از بین بردن تمدن ایران مطرح کرد اما بار دیگر پیش از ضربالاجل خودخواستهاش عقبنشینی کرد.
با اینحال، مقامات نظامی آمریکا اعتراف کردهاند که ایران مقاومت و تابآوری عظیمی از خود نشان داده و توانایی وارد کردن خسارت قابل توجه به منطقه و اقتصاد جهانی را حفظ کرده است. همچنین ذخایر هستهای ایران تاکنون دستنخورده باقی مانده است.
از طرف دیگر، این جنگ همچنان در داخل آمریکا عمیقاً نامحبوب است. نظرسنجی نیویورکتایمز/کالج سیهنا نشان داد که ۶۴ درصد از رأیدهندگان تصمیم ترامپ برای رفتن به جنگ با ایران را اشتباه میدانند و اکثریت رأیدهندگان از هزینههای اقتصادی این مناقشه ابراز نارضایتی کردهاند.
همزمان با تداوم پیامدهای جنگ، به گزارش این روزنامه آمریکایی، مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران و تنگه هرمز به بنبست خورده است. ترامپ چندین پیشنهاد ایران را رد کرده و خواهان امتیازات بیشتری در موضوع هستهای شده است. او روز دوشنبه گفت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستهاند حملات نظامی را به تعویق بیندازد، زیرا باور دارند میتوانند توافقی با ایران منعقد کنند که رضایت آمریکا را جلب کند.
خواسته های ترامپ مانعی برای توافق است
ترامپ گفت: «این سه کشور و چند کشور دیگر با من تماس گرفتند و آنها مستقیماً با افراد ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند، و به نظر میرسد شانس خوبی وجود دارد که بتوانند راهی پیدا کنند. اگر بتوانیم بدون بمباران حسابی، این کار را تمام کنیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»
بر اساس این گزارش، ترامپ تکرار کرد که هرگونه توافقی باید ایران را از دستیابی به سلاح هستهای منع کند. اما همین خواسته، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه توافق میان آمریکا و ایران بوده است، زیرا دو کشور نتوانستهاند بر سر یک توافق هستهای به تفاهم برسند.
این روزنامه ادعا کرد که ترامپ مشخص نکرد که اهداف حملات برنامهریزیشده برای روز سهشنبه چه بوده است، اما مقامات میگویند پنتاگون گزینههای متنوعی از جمله هدف قرار دادن سایتهای موشک بالستیک ایران را تدارک دیده است.
ترامپ ساعاتی پیشتر در شبکههای اجتماعی گفت که به مقامات ارشد نظامی خود دستور داده است تا در صورت «حاصل نشدن یک توافق قابل قبول»، برای «یک یورش تمامعیار و گسترده به ایران» آماده شوند.
برخی از مقامات آمریکایی هشدار دادند که اظهارات علنی ترامپ میتواند نوعی فریب و گمراهسازی باشد و او همچنان ممکن است حملات را پیش ببرد. این مقامات یادآور شدند که در ماه فوریه نیز مقامات آمریکایی و ایرانی درست چند روز پیش از آغاز جنگ توسط آمریکا و اسرائیل، مشغول برنامهریزی برای یک دور مذاکره بودند.
آمریکا نتوانست موشکهای ایران را نابود کند
یک مقام نظامی آمریکا که به شرط ناشناس ماندن درباره مسائل عملیاتی صحبت میکرد، گفت که ایران از آتشبس یکماهه با ایالات متحده برای بیرون کشیدن دهها سایت موشک بالستیک بمبارانشده از زیر آوار، جابجا کردن پرتابگرهای متحرک موشک و تطبیق تاکتیکهای خود برای هرگونه از سرگیری حملات استفاده کرده است.
به گفته این مقام نظامی، بسیاری از موشکهای بالستیک ایران از غارهای عمیق زیرزمینی و دیگر تأسیساتی که در دل کوههای گرانیتی تراشیده شدهاند پرتاب میشدند؛ اهدافی که نابود کردنشان برای هواپیماهای تهاجمی آمریکا بسیار دشوار است. در نتیجه، ایالات متحده عمدتاً دهانه این سایتها را بمباران کرد، آنها را فرو ریخت و مدفون ساخت، اما نتوانست نابودشان کند. ایران اکنون شمار قابل توجهی از همین سایتها را دوباره از زیر آوار بیرون کشیده و احیا کرده است.
این جنگ، ایران را مقاومتر کرد
این مقام نظامی آمریکا همچنین مدعی شده است که فرماندهان ایرانی، احتمالاً با کمک روسیه، الگوهای پروازی جنگندهها و بمبافکنهای آمریکایی را مطالعه کردهاند. او هشدار داد که سرنگونی یک فروند جنگنده F-15E در ماه گذشته و اصابت آتش زمینی به یک جنگنده F-35 نشان داد که شیوههای پروازی آمریکا بیش از حد قابل پیشبینی شده و این مسئله به ایران امکان داده است که با توانایی بیشتری در برابشان دفاع کند.
نیویورکتایمز با اشاره به این موارد در پایان گزارش خود نتیجهگیری کرد که شاید از همه مهمتر، این مقام نظامی آمریکا تصریح کرد که علیرغم شهادت فرماندهان و رهبران ایران در حملات آمریکا و اسرائیل، اما این جنگ دشمنی سرسختتر و مقاومتر به جا گذاشته است.
او افزود که ایرانیها بسیاری از تسلیحات باقیمانده خود را بازآرایی و جابجا کردهاند و این باور در آنها نهادینه شده که ایران میتواند در برابر ایالات متحده خواه از طریق بستن مؤثر تنگه هرمز، خواه با حمله به زیرساختهای انرژی در کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس، و خواه با تهدید هواپیماهای آمریکایی با موفقیت مقاومت کند.
