کتاب «هذه هی الشیعة» به زبان فرانسوی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «هذه هی الشیعة» اثر باقر شریف القرشی، به زبان فرانسوی ترجمه و منتشر شد.
این کتاب تبیینی از باورهای شیعه و نقد برخی از دیدگاههای مخالف و اتهامات بر ضد تشیع است. نویسنده در گام نخست، به تشکیل واقعیت تشیع در زمان پیامبر(ص) اشاره کرده و برخی از آرای غیرموافق را منعکس و نقد کرده است.
وی، خلافت امام علی(ع) را مورد تأیید رسول خدا(ص) و رویداد سقیفه را فتنهای بزرگ در بدنه اسلام سیاسی و مورد مخالفت بزرگان صحابه عنوان کرده است.
نویسنده در ادامه به تشریح اصول اصلی فکر و اعتقاد شیعه پرداخته است. از نظر او، همشأن دانستن همه صحابه در ساختار فکری شیعه هیچ جایگاهی ندارد. روشهای سیاسی، اصول تربیتی و اخلاقی، نگاههای فقهی و اجتهادی و چارچوبهای اصلی اعتقادی از جمله محورهایی هستند که مؤلف آنها را برای معرفی شیعه انتخاب نموده است. بخش پایانی نیز، به پاسخگویی به پارهای از اتهامات علیه شیعه اختصاص یافته است.
کتاب «هذه هی الشیعه» از سوی «مونتو بتو ابراهیم» به زبان فرانسوی ترجمه شده و در قطع وزیری منتشر شده است.
علاقهمندان برای دریافت اثر مذکور و آشنایی با تازههای نشر مجمع جهانی اهل بیت(ع)، میتوانند از طریق نمایشگاه مجازی کتاب تهران به این نشانی اقدام نمایند.
