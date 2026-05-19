به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، عالم بحرینی تأکید کرد: انسان مؤمن، دین خود را ارزشمندترین دارایی‌اش می‌داند و هیچ امر دیگری نمی‌تواند بر احترام و قداست آن مقدم شود.

وی افزود: هماهنگی ایمان یک ملت با رویکردهای حکمرانی و سیاست، موجب قدرت، ثبات و پیشرفت در زندگی جوامع می‌شود.

شیخ عیسی قاسم توضیح داد که همسویی ملت و حکومت بر اساس یک دین الهی با رویکرد جامع زندگی، مانند اسلام، رابطه‌ای مثبت و قوی میان دو طرف ایجاد کرده و به تحقق پیشرفت و ثبات اجتماعی و انسانی کمک می‌کند.

رهبر معنوی شیعیان بحرین هشدار داد که تعارض ایمان مردم با جهت‌گیری‌های حکومت و سیاست‌های اتخاذشده، موجب تشدید مشکلات و فساد در رابطه میان مردم و حاکمیت می‌شود و این امر بر جنبه‌های مختلف زندگی اثر منفی می‌گذارد.

وی افزود: اصرار سیاست بر تحمیل دیدگاه‌هایی که با ایمان، مقدسات و نمادهای دینی مردم در تعارض است، به وضعیت‌هایی غیرقابل تحمل منجر می‌شود و ساختار اجتماعی میان جامعه و قدرت را تهدید به فروپاشی می‌کند.

