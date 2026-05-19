پاسخ سفیر ایران به وزیر خارجه آلمان: صلح با استاندارد دوگانه ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید نیلی، سفیر ایران در برلین در واکنش به اظهارات مقامات آلمانی از جمله وزیر امور خارجه این کشور، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران بارها به صراحت گفته سلاح هستهای را ابزار مناسب برای دفاع نمیداند. اگر آلمان واقعاً مخالف سلاح هستهای است، معیارش “باید” یکسان باشد، نه گزینشی: مطالبه خلع سلاح هستهای رژیم اسرائیل، “نه” به جنگ از طریق محکومیت صریح هرگونه تجاوز نظامی به ایران و حمله به غیرنظامیان، با شروع از حملات موشکی آمریکا به مدرسه میناب.
وی تاکید کرد،: «صلح با استاندارد دوگانه ممکن نیست.»
گفتنی است «یوهان وادهفول»، وزیر امور خارجه آلمان، پیشتر در اظهاراتی خطاب به تهران گفته بود: «ایران باید اکنون بهطور قابلاعتماد از هرگونه گزینه برای دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند.»
وی همچنین با اشاره به تنگه هرمز، خواستار بازگشایی کامل این مسیر دریایی شده و تأکید کرده بود که ایران «باید» به انسداد پایان دهد.
در روز یکشنبه نیز صدراعظم آلمان در پیامی جداگانه اعلام کرده بود: ایران «باید» وارد مذاکرات جدی با آمریکا شود و تنگه هرمز را بدون هیچ محدودیتی باز نگه دارد.
