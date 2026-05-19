فراخوان سراسری بزرگداشت سیدالشهدای خدمت در نقاط مختلف کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد، بزرگداشت دومین سالگرد رئیس جمهور شهید و همراهانش امشب همزمان با هشتادمین موج حضور مردم در خیابان ها و میادین شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار می شود.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.

درود و رضوان الهی و سلام انبیاء و ملائکه الهی بر روح بلند شهید جمهور، سیدالشهدای خدمت آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی؛ خادم صادق ملت که هرچه از زمان عروج ملکوتی و شهادت او می‌گذرد، عیار خدمات مؤمنانه ، تلاش عازمانه، زیست عارفانه، دولت ورزی مجاهدانه و اقدامات ریل‌گذارانه‌ی ایشان در طراحی و اجرای حکمرانی حکمت پایه و صادقانه کشور بیش از پیش آشکار میشود و خلأ وجود بابرکت او در ساحت مدیریت اجرایی و خدمت‌رسانی صادقانه، محسوس‌تر از همیشه است.

او در دوره مسئولیت سه ساله خود در جایگاه رییس جمهور و دهه ها مسوولیت قضایی و اجرایی دیگر، با فهم دقیق و شناخت عمیق و درک عریق از نیازهای واقعی کشور و مسائل حقیقی نظام و اولویت‌های بنیادین مردم، تلاش کرد تا تمرکز نظام اجرایی را از حاشیه‌سازی‌های فرساینده و دوگانه‌سازی‌های جعلی و حرفهای تفرقه افکن، به سمت وحدت جریانات و متن مسائل اصلی کشور یعنی «خدمت، پیشرفت و حل مسائل مردم» بازگرداند و در این مسیر، با رویکردی قاطع و مسئولانه، بساط ادبیات سیاسی انحرافی، فرساینده و کاهنده اقتدار ملی را از فضای حکمرانی اجرایی کشور برچیند.

شعار محوری او و اعتقاد بنیادین او و اندیشه دولت کارآمد او ،«ایران قوی» بود که به‌مثابه جهت‌گیری راهبردی در تمام سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم گیری ، مبنای کنشهای مدیریتی دولت سیزدهم قرار گرفت و کوشید هر نوع گفتار و رفتاری را که به تصویرسازی منفی و کاهنده از ایران مقتدر در افکار عمومی داخلی یا در محاسبات بیرونی منجر می‌شد،عملا به حاشیه براند و میدان اداره کشور را از «تولید ضعف‌نمایی و یاس آفرینی و منفی بافی» به «تولید امید و کارآمدی و نشاط » منتقل سازد.

شهید رئیسی با تجربه زیسته موفق در لایه‌های مختلف ساختار حکمرانی، هم عمیقا مورد اعتماد هسته سخت حکومت بود و هم مورد اقبال توده های مردم و به‌خوبی واقف بود که چگونه عملیات روانی رسانه‌ای می‌تواند برای دولتمردان اولویت‌های کاذب بسازند و افکار عمومی و حتی مدیران را از مسائل واقعی کشور منحرف سازد، از این رو، با رویکردی مبتنی بر صیانت از عقلانیت اجرایی و استقلال تصمیم‌گیری و نصب العین قراردادن اوامر ولی فقیه، اجازه نداد فرآیند اداره کشور در مدار حاشیه‌ها و روایت‌های انحرافی گرفتار شود و منطق اداره کشور را به ادبیات بن‌بست‌نمایی، مظلوم‌نمایی اجرایی یا واگذاری مسئولیت به عوامل بیرونی گره نزد، بلکه خود را بخشی فعال از ساخت قدرت ملی و در خط مقدم تحقق تدابیر کلان نظام و ولایت می‌دانست و الگوی ولایت پذیری شد و در حوزه سیاست خارجی نیز، با اتکاء به فهم راهبردی از تحولات جهانی، مسیر تنوع‌بخشی به روابط بین‌الملل، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حضور فعال در ترتیبات نوظهور جهانی را با جدیت دنبال و تلاش نمود ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را از انفعال به سمت ابتکار، از انتظار به سمت کنشگری و از وابستگی به سمت توازن‌سازی سوق داد.

مجموعه این رویکردها، شهید رئیسی را به نماد «حکمرانی خدمت‌محور، امیدآفرین و اقتدارساز» در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است؛ شخصیتی که هم در متن مردم زیست و هم در سطح حکمرانی، منطق «ایران قوی» را به‌مثابه یک راهبرد عملیاتی پیگیری نمود. او یک شخصیت قرآنی و معنوی و نورانی بود و سلوک دینی و اخلاق اسلامی در همه سکنات و حرکاتش مشهود بود.

دومین سالگرد شهادت ایشان و همران‌ شهیدش، امشب همزمان با هشتادمین شب از اجتماعات سراسری و مستمر مردمی هم‌زمان شده است. به همین مناسبت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت و نکوداشت یاد و نام شهید جمهور و شهدای والامقام خدمت، از آحاد مردم شریف ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا در برگزاری اجتماعات این ایام، با محوریت یاد و راه آن شهید عزیز و با شعار محوری" شهید جمهور، جانفدای ایران و «شهدای خدمت، جان‌فدایان ایران» بر عمق همبستگی ملی، شکوه حضور مردمی و انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس مردم بیفزایند و بار دیگر جلوه‌ای روشن از پیوند مردم با مسیر خدمت، پیشرفت و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.

