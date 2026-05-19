کتاب «الگوی حکمرانی دینی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب الگوی حکمرانی دینی، خوانشی مستند از مبانی حکمرانی شهید آیتالله رئیسی در خبرگزاری تسنیم رونمایی شد.
این آیین رونمایی در رویداد رسانهای بزرگداشت شهید آیتالله رئیسی و شهدای خدمت صورت گرفت؛ رویدادی که در آن محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر توسلی داماد آیتالله رئیسی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی، حمیدرضا مقدمفر مشاور فرماندهکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجید قلیزاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم به ایراد سخنرانی پرداختند.
این کتاب در 2 جلد و شامل بیش از 900 مطلب منتشرشده در خبرگزاری تسنیم طی 2 سال گذشته درباره مدیریت آیتالله شهید رئیسی است که توسط خبرنگاران گروه استانها و دیگر گروههای خبرگزاری تسنیم از جمله بخش سیاسی خبرگزاری تهیه و منتشر شده است.
در این کتاب، گفتگوها و یادداشتهای متعددی از کارگزاران دولت شهید رئیسی و همچنین صاحبنظران مختلف در حوزههای فکری و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و… گرد هم آمده است.
