به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین باغچی سفیر هند در عراق، از حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) بازدید کرد و با شماری از مسئولان آستان مقدس عباسی دیدار و گفتوگو داشت.
باغچی اظهار داشت: تعداد زائرانی که از هند به عتبات مقدس در عراق سفر میکنند سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر است و آستانهای مقدس خدمات پیشرفته و یکپارچهای به آنان ارائه میدهند که این امر موجب افزایش علاقه و رشد تعداد زائران به کربلا شده است.
سفیر هند همچنین با نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا نیز دیدار کرده بود.
استاندار کربلا در این دیدار اعلام کرد که این استان قصد دارد دورههای آموزشی در هند برگزار کند که شامل رشتههای مختلف خواهد بود و حدود ۲۰۰ کارآموز را دربر میگیرد تا مهارتها و توانمندیها ارتقا یابد. همچنین دورههای تخصصی پزشکی برای ۷۵ کارآموز در هند برگزار خواهد شد.
این اقدامات در چارچوب همکاری مشترک میان دو طرف و با هدف تقویت تبادل علمی و آموزشی انجام میشود.
