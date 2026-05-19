تشرف وزیر کشور پاکستان به حرم مطهر امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور پاکستان در سفر غیر رسمی به مشهد مقدس با حضور در حرم مطهر رضوی به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) مشرف شد.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان شامگاه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در جریان این تشرف، در دیداری کوتاه با مصطفی فیضی، قائم‌مقام آستان قدس رضوی، گفتگو کرد.

در این دیدار، سید محسن نقوی، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته آستان قدس رضوی، از توجه و خدمات ارائه‌شده به زائران پاکستانی در مشهد مقدس و تلاش‌ها برای تسهیل زیارت آنان تقدیر کرد.

وی همچنین ضمن آرزوی توفیق برای آستان قدس رضوی و تقدیر از خدمات ارائه‌شده به زائران پاکستانی در مشهد مقدس، برای مردم ایران اسلامی در شرایط دشوار ناشی از جنگ و تحولات منطقه‌ای آرزوی آرامش و بهبود اوضاع کرد.

در ادامه این گفتگو، قائم‌مقام آستان قدس رضوی ضمن خوشامدگویی، به جایگاه ویژه زائران پاکستانی در حرم مطهر رضوی اشاره و بر اهتمام آستان قدس رضوی برای خدمت‌رسانی به این زائران تأکید کرد.

مصطفی فیضی با اشاره به سفرهای زیارتی اربعین و فعالیت‌های ستاد اربعین، خاطرنشان کرد: با توجه به عبور بخش قابل توجهی از زائران پاکستانی از خاک ایران برای تشرف به عتبات عالیات، تمهیدات و تسهیلاتی برای خدمت‌رسانی بهتر و تسهیل زیارت این زائران مورد توجه قرار گرفته است.

