به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای موسوم به صلح غزه در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که علیرغم نقض توافق و چالش‌های مداوم، آتش بس غزه به مدت ۷ ماه پایدار ماند.

در این گزارش آمده است: کمک‌های انسانی به غزه پس از آتش بس به میزان ۷۰ درصد افزایش یافت. حدود ۳۰۰ هزار تن کمک‌های انسانی نیز پس از آتش بس وارد نوار غزه شده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۸۵ درصد از ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در غزه ویران شده و یا آسیب دیده و حدود ۷۰ میلیون تن آوار در آن وجود دارد که نیازمند آواربرداری است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مانع اصلی در برابر اجرای طرح فراگیر در غزه، مخالفت حماس با خلع سلاح و کنار گذاشتن قدرت است. بازسازی این منطقه نیازمند ۳۰ میلیارد دلار و سرمایه گذاری منوط به خلع سلاح است.

شورای صلح غزه از شورای امنیت خواست که به حماس و گروه‌های فلسطینی فشار بیاورد تا نقشه راه را بپذیرند.

این شورا با اشاره به این ادعا که قبل از خلع سلاح کامل و با نظارت بین المللی، آغاز بازسازی امکان پذیر نیست، افزود: تعهداتی مبنی بر فراهم کردن ۱۷ میلیارد دلار برای بازسازی غزه دریافت کردیم.

در این گزارش همچنین آمده که نیروی ثبات بخش بین المللی آماده استقرار به رهبری یکپارچه آمریکا است.



