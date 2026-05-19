رژیم صهیونیستی ۳۰۰ فعال ناوگان صمود را بازداشت کرده است

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳
منبع: ایسنا
یک منبع عبری اعلام کرد رژیم صهیونیستی ۳۰۰ فعال ناوگان جهانی «صمود» را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبگاه عبری واللا به نقل از یک منبع امنیتی نوشت: بیش از ۴۰ کشتی ناوگان «صمود» توقیف و بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای ناوگان بازداشت شدند. نیروهای اسرائیلی هنوز تمام کشتی‌های ناوگان را توقیف نکرده‌اند و کشتی‌های باقی‌مانده هنوز در دریا هستند.

از سوی دیگر کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد: اسرائیل ده‌ها شهروند از بیش از ۴۰ کشور جهان را در آب‌های بین‌المللی ربوده است. این کشورها باید در مورد حاکمیت و حفاظت از شهروندان خود موضع قوی و محکمی اتخاذ کنند. جهان باید به مقابله با رژیم اشغالگری بپردازد که سرزمین فلسطین را غصب کرده و امروز شهروندان ۴۰ کشور را ربوده است.

ناوگان جهانی صمود اخیرا اعلام کرده بود قصد دارد محاصره اسرائیل علیه غزه را هم از طریق زمینی و هم دریایی به چالش بکشد.

در آوریل ۲۰۲۶، نیروی دریایی اسرائیل ۲۲ فروند از ۵۸ قایق این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی نزدیک یونان توقیف و ۱۷۵ فعال را بازداشت کردند.

