به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به ادعای فرماندهی مرکزی آمریکا درباره علت هدف قراردادن مدرسه شجره طیبه میناب و کشتار بیش از ۱۷۰ دانشآموز و معلم، در شبکه ایکس نوشت:
ادعای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) مبنی بر اینکه مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب در محدوده یک مرکز موشکی بوده است، کاملاً بیاساس و انحرافی است.
این تحریف آشکار، تلاشی واضح برای پنهان کردن ماهیت واقعی حملات موشکی ۲۸ فوریه است که موجب قتل عام بیش از ۱۷۰ دانشآموز و معلمانشان شد.
هدف قرار دادن یک مرکز آموزشی فعال در ساعات مدرسه، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و مصداق بارز جنایت جنگی به شمار میرود.
ماهیت غیرنظامی این مکان را نمیتوان با توجیهات فنی و بازی با کلمات پوشاند. فرماندهان نظامی و مقامات آمریکایی که مسئول صدور دستور و اجرای این حمله فاجعهبار بودهاند، باید طبق قوانین بینالمللی کاملاً پاسخگو و محاکمه شوند.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما