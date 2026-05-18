الاخبار: پیشنهاد ایران برای پایان جنگ از طریق پاکستان به آمریکا ارسال شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الاخبار به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت: یک منبع پاکستانی تأیید کرد اسلام‌آباد پیشنهاد جدید ایران را که شامل ۱۴ بند است، به طرف آمریکایی منتقل کرده است.

در این گزارش آمده است: متن جدید بر مسیر مذاکرات برای پایان جنگ و اقدامات اعتمادساز از سوی آمریکا متمرکز است. این منبع با اشاره به زمان محدود باقی‌مانده، از ادامه تلاش‌ها برای رفع موانع موجود خبر داد.

روزنامه پاکستانی «داون» به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به تهران در چارچوب تلاش برای کاهش تنش و بازگرداندن مذاکرات به مسیر اصلی صورت گرفته است؛ این در حالی است که به نوشته این منابع، پس از رد پیشنهادهای پیشین ایران از سوی دونالد ترامپ، روند مذاکرات شتاب خود را از دست داده بود.

در مقابل، دونالد ترامپ مدعی شد ایران تمایل زیادی برای توافق با آمریکا و امضای آتش‌بس دارد، اما در عین حال گفت توافق‌ها با ایران اغلب شامل تعهداتی است که بعداً تغییر می‌کنند. از سوی دیگر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تأکید کرد حق غنی‌سازی ایران در چارچوب ان‌پی‌تی به رسمیت شناخته شده و نیازی به تأیید هیچ طرف دیگری ندارد و مذاکرات از مسیر پاکستان همچنان ادامه دارد.

