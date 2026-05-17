به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ احمدالله وثیق، عضو کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای افغان، اعلام کرده است که اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، میتواند به کشور بازگردد و از نظر این کمیسیون مانعی برای حضور او در افغانستان وجود ندارد.
وثیق در گفتوگو با شبکه شمشاد گفت که تاکنون هیچ تماسی با اشرف غنی برای بازگشت به کشور برقرار نشده است، اما او نیز همانند سایر شهروندان افغان حق دارد به وطن خود بازگردد و در افغانستان زندگی کند.
به گفته وی، سیاست این کمیسیون بر آن است که تمامی افغانها بدون استثنا بتوانند به کشورشان بازگردند و در سرزمین خود بهعنوان شهروند زندگی کنند.
اشرف غنی در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ همزمان با فروپاشی دولت پیشین و ورود طالبان به کابل افغانستان را ترک کرد و از آن زمان در امارات متحده عربی اقامت دارد.
او طی سالهای اخیر درباره تحولات افغانستان اظهارنظر کرده و در مواردی نیز از سیاستهای طالبان انتقاد کرده است.
غنی سال گذشته نیز خواستار گفتوگوی ملی برای حل بحران افغانستان شد و اعلام کرد در صورت خواست مردم، آماده ایفای نقش در این روند است.
طالبان پس از به قدرت رسیدن، نهادی با عنوان «کمیسیون تماس با شخصیتهای افغان» ایجاد کردند که هدف آن تشویق و تسهیل بازگشت مقامها و چهرههای سیاسی پیشین به کشور عنوان شده است.
برخی از مقامهای دولت پیشین به دعوت این کمیسیون به افغانستان بازگشتهاند، اما شماری از چهرههای برجسته سیاسی و فعالان مدنی هنوز این دعوت را نپذیرفتهاند.
در همین حال، برخی جریانهای سیاسی و منتقدان طالبان معتقدند افغانستان همچنان با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبهرو است و بر ضرورت گفتوگوی سیاسی فراگیر و تشکیل حکومتی با مشارکت همه اقوام و گروههای اجتماعی تأکید دارند.
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در واکنش به دعوت طالبان برای بازگشت چهرههای سیاسی گفته است بازگشت زمانی معنا دارد که شهروندان بتوانند بهعنوان افراد آزاد و دارای حقوق برابر به کشور بازگردند.
