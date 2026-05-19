  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

تجمع حماسی مردم تبریز در شب شهادت امام جواد(ع)

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹
کد مطلب: 1816397
تجمع حماسی مردم تبریز در شب شهادت امام جواد(ع)

در شب شهادت حضرت امام جوادالائمه(ع)، تجمع حماسی مردم تبریز در میدان ائل‌گلی این شهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت زیارت از راه دور این امام همام، بر تداوم مقاومت و حضور در خیابان‌ها تا رفع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفتاد و هشتمین شبی است که مردان و زنان مبعوث شده در خیابان‌ها، پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران را در برابر چشمان متجاوزان برافراشته‌اند. در شب شهادت حضرت جوادالائمه(ع)، مردم تبریز در میدان ائل‌گلی گرد هم آمدند تا ضمن قرائت زیارت از راه دور نهمین امام شیعیان، یک بار دیگر بر تداوم مقاومت خود تأکید کنند.

در این تجمع تأکید شد: کودتای دی‌ماه که توسط عوامل موساد، مزدوران داخلی و سلطنت‌طلبان متوهم در کشورمان انجام شد، مردم مقاوم و مبعوث شده در خیابان‌ها حاضر شدند تا کشور را از لوث وجودشان پاک کنند.در ادامه، یکی از جان‌فدایان اشعاری در ستایش حضرت جوادالائمه(ع) قرائت کرد.

یغمایی: راز سقوط بنی‌اسرائیل ربا خواری و رفاه‌طلبی بود

در این تجمع، حجت‌الاسلام یغمایی، مدیر حوزه علمیه ولیعصر تبریز، در سخنانی راز سقوط قوم بنی‌اسرائیل را برشمرد و تأکید کرد: راز سقوط یهود، ربا خواری، رفاه‌طلبی، اجحاف در حقوق مردم و روی آوری به ذخارف دنیا بود که آنها را به سقوط کشاند و راز این سقوط در لابه‌لای ۹۰۰ آیه قرآن مجید به روشنی مشاهده می‌شود.

انتقاد از گران‌فروشی و فشارهای اقتصادی

حجت‌الاسلام یغمایی با اشاره به گرانی و گران‌فروشی به عنوان آفات این روزهای کشورمان، از مسئولان خواست که اجازه ندهند فشارهای اقتصادی مردم را از پا درآورد.

وی همچنین از مردم خواست نسبت به مسائل فرهنگی جامعه بی‌تفاوت نباشند و هرکس به اندازه وسع خود امر به معروف و نهی از منکر کند.

تأکید بر تداوم حضور در خیابان‌ها تا رفع تجاوز

حجت‌الاسلام یغمایی گفت: ما با فرمان مقام معظم رهبری، ۷۸ شب است در خیابان‌ها حضور داریم. شرایط فعلی کشور هم ایجاب می‌کند که این حضورمان در خیابان‌ها را تا رفع تجاوز آمریکا و اسرائیل ادامه بدهیم و مطمئن باشیم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.

تجمع حماسی مردم تبریز در شب شهادت امام جواد(ع)/ ۷۸ شب حضور در خیابان‌ها ادامه دارد

تجمع حماسی مردم تبریز در شب شهادت امام جواد(ع)/ ۷۸ شب حضور در خیابان‌ها ادامه دارد

تجمع حماسی مردم تبریز در شب شهادت امام جواد(ع)/ ۷۸ شب حضور در خیابان‌ها ادامه دارد

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha