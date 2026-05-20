هشدار نمایندگی ایران درباره سوءاستفاده آمریکا از شورای امنیت برای انتشار دروغ علیه تهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل برای انتشار دروغ و اتهامات نادرست علیه جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته ای آن سوءاستفاده می کند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی گفت: ایالات متحده، تنها کشوری در تاریخ که از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرده و خود مسول حملات علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی است، همچنان از طریق محاصره‌های دریایی غیرقانونی و حمایت بی‌دریغ از جنایات و فجایع رژیم اسرائیل در سراسر منطقه، به نقض قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: ایالات متحده آمریکا با انتشار دروغ‌ها، اتهامات نادرست و اطلاعات گمراه‌کننده علیه ایران و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز آن، و با استناد ریاکارانه به مفاهیم صلح و امنیت بین‌المللی یا آزادی کشتیرانی بار دیگر از تریبون شورای امنیت سازمان ملل سوءاستفاده کرد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: در واقع، مجرم و سارق اکنون نقش دادستان و قاضی را بازی می‌کند ودر تلاش برای تطهیر جنایات خود (سفیدشویی) دارد.

..............................

پایان پیام/ 167