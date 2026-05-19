به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «این هفته، برای هشتمین بار، دموکرات‌های سنا رأی‌گیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از درگیری با ایران را به رأی می‌گذارند.»

شومر از جمهوری‌خواهان سنا خواست از این قطعنامه حمایت کنند تا به گفته او، «جنگ پایان یابد و نیروهای آمریکایی از خطر دور شوند.» این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در آمریکا درباره احتمال گسترش تنش میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه دارد.

بر اساس قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ در دست کنگره است، نه رئیس‌جمهور؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها به محور اختلاف میان کاخ سفید و قانون‌گذاران آمریکایی تبدیل شده است.

