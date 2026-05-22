به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مهدی تهرانی معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی در نشست مشارکت اوراسیایی، از اعتراف تاریخی وزیر خزانه‌داری آمریکا پرده برداشت: «فشار حداکثری برای تبدیل اعتراض به اغتشاش طراحی شده بود».

وی افزود: در حالی که رسانه‌های غربی همواره تحریم‌ها را ابزار فشار سیاسی معرفی می‌کنند، برای نخستین بار یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی آشکارا فاش کرد که هدف اصلی «فشار حداکثری» ایجاد نارضایتی عمومی و تبدیل آن به هرج و مرج بوده است. آنها در نهایت در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند کودکان مدرسه میناب و ‌رهبر بزرگ و جمعی از فرماندهان ما را به شهادت رساندند.

تهرانی در سخنان خود اشاره نمود: اولین بار است که بالاترین مقام اقتصادی آمریکا رسماً می‌پذیرد که تحریم‌ها نه تنها برای زورگویی سیاسی، که برای تحریک اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاش طراحی شده بود. اولین بار است که رئیس‌جمهور آمریکا چندین‌بار تأکید می‌کند که به دنبال ارسال سلاح به اغتشاشگران بوده و اسرائیل علناً اعلان می‌کند که مأموران آموزش‌دیده به داخل ایران فرستاده شده‌اند.

وی افزود: شما خودتان تحریم می‌کنید و عامل بهم ریختگی اقتصادی هستید، خودتان در میانه مذاکرات به ایران حمله می‌کنید. اما حقیقت این است؛ تنها زبانی که این متجاوزان آمریکایی می‌فهمند، زبان قدرت است. مفهوم امنیت در اوراسیا بعد از حمله به ایران دیگر مانند گذشته نخواهد بود.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی افزود: اوراسیا باید نظام‌های مالی جایگزین مثل تهاتر انرژی، رمز ارزهای ملی و سوآپ ارزی ایجاد کند نه برای سود، برای آزادی از سلطه دلار.» رهبر شهید ما نگاه به شرق را راهبرد سیاست خارجه ایران بیان می‌نمودند.

وی افزود: بعد از حمله به ایران و تشدید بحران انرژی، همان کشورهای تحریم‌کننده ناگهان متوجه شدند که نمی‌توانند بدون نفت ایران و روسیه دوام بیاورند. پس تحریم‌ها را برداشتند؛ نه از روی محبت، بلکه برای نجات خودشان. این یعنی روح مقاومت، وقتی با همکاری عملی همراه شود، حتی متکبران را وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در سخنرانی صحن اصلی اجلاس بیان داشت: ما به دشمنان می‌گوییم؛ شما تحریم کردید، ما سازوکارهای جایگزین ساختیم. شما دروغ گفتید، ما حقیقت را روایت کردیم. شما سلاح فرستادید، ما عروسی را با خودروهای نظامی صورتی برگزار کردیم. قدرت معنوی اوراسیا در این است که نه منفعلانه رنج می‌برد، بلکه فعالانه آینده را می‌سازد. مشارکت اوراسیایی سنگری در برابر جنگ ترکیبی است؛ سنگری بر پایه عدالت، راستی و حاکمیت مشترک.

