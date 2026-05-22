برگزاری پنجمین دوره آزمون عمومی حفظ قرآن کریم در حرم بانوی کرامت

۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۹
مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، پنجمین دوره آزمون عمومی حفظ قرآن کریم را در رشته‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ جزء و کل قرآن کریم برای برادران و خواهران برگزار می‌کند.

این آزمون به‌صورت شفاهی و حضوری برای برادران و خواهران برگزار می‌شود.

زمان برگزاری آزمون:

  • برادران: جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
  • خواهران: یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

مزایای شرکت در آزمون:

  • اعطای جایزه به نفرات برتر در هر رشته
  • اعطای مدرک معتبر از سازمان تبلیغات اسلامی به همه قبول‌شدگان

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام:

  • یک قطعه عکس ۳×۴ اسکن شده (با کیفیت و شکل مناسب – زیرا عکس روی گواهینامه استفاده می‌شود)
  • کد ملی و شماره شناسنامه (برای ایرانیان)
  • شماره گذرنامه یا کد اتباع (برای اتباع)
  • پرداخت هزینه آزمون

نحوه ثبت‌نام: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به آدرس hefz.telavat.ir مراجعه کرده و پس از تکمیل ثبت‌نام و واریز هزینه به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۸۰۰۸۵۴۳۰۵، تصویر عکس و فیش واریز را به آیدی‌های زیر ارسال نمایند:

  • برادران: @MM_Haram
  • خواهران: @hefz1_h

ثبت‌نام پس از دریافت تصاویر مذکور و عضویت در گروه آزمون نهایی خواهد بود. گواهینامه برای افرادی که عکس موردتأیید بارگذاری نکرده باشند، صادر نمی‌شود.

