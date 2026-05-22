برگزاری پنجمین دوره آزمون عمومی حفظ قرآن کریم در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس، پنجمین دوره آزمون عمومی حفظ قرآن کریم را در رشته‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ جزء و کل قرآن کریم برگزار می‌کند.

این آزمون به‌صورت شفاهی و حضوری برای برادران و خواهران برگزار می‌شود.

زمان برگزاری آزمون:

برادران: جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵

خواهران: یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

مزایای شرکت در آزمون:

اعطای جایزه به نفرات برتر در هر رشته

اعطای مدرک معتبر از سازمان تبلیغات اسلامی به همه قبول‌شدگان

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام:

یک قطعه عکس ۳×۴ اسکن شده (با کیفیت و شکل مناسب – زیرا عکس روی گواهینامه استفاده می‌شود)

کد ملی و شماره شناسنامه (برای ایرانیان)

شماره گذرنامه یا کد اتباع (برای اتباع)

پرداخت هزینه آزمون

نحوه ثبت‌نام: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به آدرس hefz.telavat.ir مراجعه کرده و پس از تکمیل ثبت‌نام و واریز هزینه به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۸۰۰۸۵۴۳۰۵، تصویر عکس و فیش واریز را به آیدی‌های زیر ارسال نمایند:

برادران: @MM_Haram

خواهران: @hefz1_h

ثبت‌نام پس از دریافت تصاویر مذکور و عضویت در گروه آزمون نهایی خواهد بود. گواهینامه برای افرادی که عکس موردتأیید بارگذاری نکرده باشند، صادر نمی‌شود.

.

.

..........................

پایان پیام