وقوع حادثه دریایی در جزیره سقطری یمن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز (شنبه) اعلام کرد که گزارش‌هایی پیرامون وقوع یک حادثه امنیتی برای یک نفتکش در آب‌های نزدیک جزیره «سقطری» یمن دریافت کرده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین اعلام کرد که این حادثه در فاصله ۲۰۰ مایل دریایی غرب سقطری در یمن رخ داده است.

این سازمان افزود، کاپیتان یک کشتی باری گفت که یک قایق کوچک حامل پنج نفر به این کشتی نزدیک شده ست.

تا بدین لحظه جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

