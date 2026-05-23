برائت از آمریکا و اسرائیل، وظیفه همه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی "حج میعادگاه وحدت" با سخنرانی 11 تن از اندیشمندان و علمای جهان اسلام از کشورهای ایران، سوریه، عراق، ایتالیا، بحرین و... به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.
در این نشست، اندیشمندان وعلمای جهان و ایران، حاجیان را به وحدت اسلامی و برائت از مشرکین به خصوص آمریکا و اسرائیل دعوت کردند.
حجت الاسلام و المسلمین "سید مهدی قریشی"، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه:
در این ایام که دشمنان اسلام یکپارچه علیه مسلمانان هم عهد شدند وظیفه ماست که وحدت و انسجامی که در مناسک حج به نمایش گذاشته میشود را در همه مراحل زندگی خود به نمایش گذاریم. به امید روزی که مسلمانان "امت واحده" را تشکیل دهند و همه ما مصداق این آیه باشیم که "إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ"
"شیخ عبدالله الدقاق" مدیر حوزهی علمیهی بحرینیهای ساکن قم و نماینده آیت الله عیسی قاسم از بحرین:
حج و طواف و سعی فقط برای خداوند است؛ پس مؤمن مناسک حج را برای توحید خداوند عزوجل به جای میآورد. این توحید در عبودیت است که بر دو شاخه است: یک قرارداد ایجابی و یک قرارداد سلبی که همان نفی شرک و شریک از خداوند تبارک و تعالی است.بنابراین حج به فریضهای توحیدی، الهی و سیاسی اشاره دارد و حفظ جنبهٔ عبادی در حالی که جنبهٔ سیاسی -که در آن برائت از مشرکان و برائت از استکبار جهانی است- رها شود، معنا ندارد.
"ایمان محمد حرب" پژوهشگر و مبلغ دینی لبنانی:
برائت از مشرکان نیز از مضامین حج است که امام خمینی (قدس سره) در ایام حج بر آن تأکید داشت تا یاد بگیریم چگونه از شیطان بزرگ -که امروزه در آمریکا تجلی یافته است- برائت کنیم، همان گونه که از ابلیس لعین اعلام برائت میکنیم. ما از آمریکا و اسرائیل و از دست نشاندگان و همپیمانان و یارانشان اعلام برائت میکنیم تا مناسک حج، تجسمی از وحدت اسلامی باشد و همگی در یک صف در برابر استکبار بایستیم.
سید عبدالله اسقاف استاد مطالعات غرب آسیا در اندونزی:
حج مقاومت را میآموزد. اسلام پذیرش منفعلانه ظلم را تشویق نمیکند. تاریخ پیامبران شاهد مبارزه مداوم علیه استبداد بوده است. بنابراین، درک واقعی از حج باید به تعهد اخلاقی نسبت به ستمدیدگان و به حاشیه راندهشدگان منجر شود. ما در جهانی زندگی میکنیم که با جنگ، فقر، نابرابری اقتصادی، اسلامهراسی، بحران اخلاقی و سلطه فرهنگی روبهرو است. در این زمینه، حج درسهای مهمی ارائه میدهد.
ماموستا دکتر عبدالسلام امامی امام جمعه مهاباد:
جنایات غزه و شهادت بیش از هفتاد و دو هزار نفر، جنگهای سودان، لیبی، عراق، سوریه، یمن، سومالی، لبنان و از همه مهمتر جنگ تحمیلی رمضان و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار به ایران اسلامی و شهادت بزرگ مجاهد جهان اسلام و بزرگ منادی وحدت و عزت امت اسلامی رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای(ره) و هزاران شهید دیگر، نشان میدهد که فلسفه حج آنگونه که باید و شاید رعایت نشده است و انجام فریضه حج امروزه با توجه به شرایط زمانی و مکانی و محدودیتهای صورت گرفته در حل مشکلات جهان اسلام ناتوان بوده و نقش آن منحصر در انجام صرف اعمال آن شده است.
مولوی عبدالرئوف توانا رئیس بنیاد شهید توانا افغانستان:
ما نیازمند حجی هستیم که بتواند روح توحید را زنده کند، عزت مسلمانان را بازگرداند، ملتهای اسلامی را به یکدیگر نزدیک سازد و آنان را در برابر دشمنان متحد نماید. حج میتواند مرهمی بر زخمهای جهان اسلام و پلی برای بازسازی عزت، اقتدار و هویت اسلامی باشد؛ مشروط بر آنکه مسلمانان فلسفه حقیقی این فریضه الهی را درک کرده و از ظرفیت عظیم آن برای تحقق وحدت، بیداری و تمدن نوین اسلامی بهره بگیرند.
دکتر هویده جبق، پزشک و فعال فرهنگی از ایتالیا:
ایام حج، روزهای همگرایی ملتها، نژادها، قومیتها و فرهنگها، رهایی روحها از بندگی بشر، خاضع کردن نفسهای متکبر و مغرور، پالایش روحها و بازگشت به سوی خالق خود بدون هیچ دلبستگی به امور دنیوی است. ما خواستار بررسی وضعیت حج و تدوین ابتکارات مؤثر توسط کشورهای اسلامی برای اجرای آنها در عمل و در نتیجه تسهیل انجام این فریضه بزرگ دینی هستیم. زیرا حج همچنین زمانی برای دیدار، گفتوگو و تبادل نظر مردم است. همچنین محل بزرگترین گردهمایی جهانی است که در آن مردم از هر قشر و فرقهای زیر پرچم "لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک" گردهم میآیند.
"منی ادیب"مدرس و فعال فرهنگی از عراق:
امروز جهان اسلام به دلیل نادیده گرفتن این سرمایه عظیم الهی ضربات سختی را متحمل میشود به طوری که جوامع اسلامی شکل بحرانی و ویرانگری به خود گرفته است؛ متاسفانه امروز جهان اسلام دچار غفلت از خدا بی توجهی به سرنوشت امت اسلامی و بی هوشی در برابر توطئه های دشمنان اسلام و مسلمانان است. چرا که اهتمام استکبار ایجاد اختلافات و منازعات میان مسلمانان است. به همین دلیل، خداوند "برائت از مشرکان" را جزئی از حج و رکن اساسی آن قرار داد. "وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجَّ الْأَکْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِیءٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ وَرَسُولَّهُ" بر ملتها واجب است بیزاری خود را از دشمنان جهان اسلام، آمریکای کودککش و اسرائیل خونخوار اعلام کنند.
"حلیمه سعدیه" فعال فرهنگی اندونزیایی:
امروز حج بیحمایت از فلسطین، حج ناقصی است. کدام حاجی میتواند در عرفات بایستد و برای خود طلب بخشش کند، در حالی که خون کودکان غزه به آسمان فریاد میزند؟ بیایید از این سفر مقدس، یک پیمان وحدت بسازیم: برائت از مشرکان و حزبالشیطان، ترک رفث و فسوق و جدالهای بیهوده در درون صفوف خود. اتحاد همه مجاهدین، از هر گروه و ملیتی، در محور مقاومت و در نهایت، عمل به آیه: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا".
"ماری العلی" فعال فرهنگی از سوریه:
حج به شکلگیری آگاهی جمعی در امت اسلامی کمک میکند. این کمک به گونهای است که مسلمان احساس میکند مسائل مسلمانان در هر نقطه از جهان، بخشی از مسئولیت انسانی و اخلاقی اوست. از این رو، حج نه تنها یک عبادت فردی، بلکه اعلام سالانه وحدت و انسجام تمدنی مسلمانان و پیامی جهانی است که تأکید میکند اسلام دین همگرایی، صلح و عدالت انسانی است. در شرایطی که گفتمان اسلام هراسی در سطح جهانی شدت میگیرد، حج همچنان شاهد زندهای بر قدرت روحانی و انسانی اسلام و دلیلی بر این حقیقت است که مسلمانان، هرچقدر هم که میهنها، رنگها و زبانهایشان متفاوت باشد، امتی واحد را تشکیل میدهند که قادر به انسجام و دفاع از هویت و ارزشهای خود در برابر کمپینهای تحریف و نفرت است. حج همواره نماد وحدت امت اسلامی و سکویی جهانی خواهد ماند که هر سال اعلام میکند اسلام دین رحمت، وحدت و صلح است.
حجت الاسلام و المسلمین "عبدالرضا پورذهبی" نماینده ولی فقیه در کردستان:
امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، بیداری و بصیرت است. دشمنان اسلام با همه توان در میدان تفرقهافکنی و ایجاد اختلاف فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، بهرهگیری از ظرفیت عظیم حج در مسیر تعمیق وحدت و گسترش فرهنگ تقریب یک ضرورت راهبردی است. بیتردید اگر امت اسلامی بر مشترکات خود تکیه کند و چنگ در ریسمان الهی زند، میتواند با اقتدار معنوی و همبستگی هرچه بیشتر، در برابر توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان بایستد و به سوی عزت، پیشرفت و تعالی گام بردارد.
