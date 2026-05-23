برپایی محفل قرآنی در بغداد به یاد رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محفلی قرآنی به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به نام «محفل رهبر معظم» با حضور گسترده مردم عراق و قاریان قرآن در میدان التحریر بغداد برگزار شد.

این مراسم به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی در بغداد برای نخستین بار در عراق برگزار شد و شماری از نخبگان تلاوت قرآن و اعضای برجسته کمیته داوران و در آن حضور یافتند.

حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، سید حسنین الحلو، اسامه الکربلائی، محمد غلوم، عمار الکنانی، شیخ عبدالصاحب الطابی، سید کریم الموسوی، ایهاب المالکی و محمد الأعاجیبی از بزرگان شرکت کننده در این محفل بودند.

