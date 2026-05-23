جلد ششم «اعلام الهدایة» به زبان نروژی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد ششم کتاب «اعلام الهدایة» درباره امام علی‌بن الحسین زین‌العابدین(ع)، به زبان نروژی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب دربارۀ کندوکاوی در زندگی امام سجاد علیه‌السلام و تبیین ویژگی‌های فردی و مواضع سیاسی و اجتماعی آن همام است. نگارنده دو خطر باز شدن مرزهای فرهنگی جامعه اسلامی به روی فرهنگ‌های گوناگون سرزمین‌های تازه فتح شده و فراموش شدن ارزش‌های اخلاقی در پی دنیاگرایی مردم را از دلایل اصلی اتخاذ شیوه خاص دعا در دوره امام زین‌العابدین علیه‌السلام می‌داند.

جلوه‌هایی از شخصیت آن امام بزرگوار، مراحل مختلف زندگی ایشان، زندگانی آن حضرت پس از واقعه عاشورا و چگونگی شهادت از مباحث مطرح شده در بخش نخستین کتاب است. در بخش بعدی نیز به ویژگی‌های عصر امام سجاد علیه‌السلام، برنامه‌ریزی‌های جهادی ایشان و ویژگی‌های بی‌همتای زندگانی آن امام اشاره شده است.

در بخش فرجامین نیز به ویژگی‌های علمی آن امام در عرصه‌های مختلف تفسیر، حدیث، عقاید و احتجاج‌ها، فقه و حقوق، ادبیات و حکمت‌های اخلاقی و در نهایت به موضوع صحیفه سجادیه به صورت جداگانه پرداخته شده است.

جلد ششم کتاب «اعلام الهدایة» درباره امام علی‌بن الحسین زین‌العابدین(ع) از سوی سید منذر الحکیم و با همکاری وسام البغدادی گردآوری شده، مترجم آن به زبان نروژی علی الحکیم است و در قطع وزیری منتشر شده است.

