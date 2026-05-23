به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرانسوی هایی که در آخرین ناوگان کمک به غزه موسوم به صمود حضور داشتند در بازگشت به فرانسه از خشونت نظامیان اسرائیلی گفتند در حالی که برخی از آنان از شرم آنچه رخ داده هنوز سکوت کرده اند.
رادیو فرانسه گزارش داد: این فرانسوی ها پنج روز پس از دستگیری توسط ارتش اسرائیل در آبهای بینالمللی و در اقدامی خارج از هرگونه چارچوب قانونی، دیروز (جمعه) وارد فرودگاه پاریس شدند. این در حالیست که ویدیوهایی از رفتارهای خشن صهیونیست ها در طول بازداشت، به طور گسترده در رسانههای اجتماعی منتشر شده است.
فعالان آخرین ناوگان غزه که توسط اسرائیل در آبهای بینالمللی توقیف شده بودند، با چهرههای گرفته و نگاههای خالی، در حالی که لباسهای خاکستری زندان اسرائیل را به تن داشتند، مورد استقبال یک کمیته پشتیبانی در پاریس قرار گرفتند. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، روایتهای آنان را از بازداشت و خشونت تأیید میکند.
سابرینا عزیزی، یکی از همراهان ناوگان عازم غزه شده بود، خشونتی را که او و دوستانش متحمل شده بودند، شرح داد: در یک مقطع، آنها ما را به زور داخل یک محفظه تاریک بردند که اصلاً نمیتوانستیم چیزی ببینیم. در آنجا هر یک از ما تحت شکنجه متفاوتی قرار گرفتیم. به من آمپول زدند، اما برخی از دوستانم را کتک زدند، تا جایی که برخی مجروح شدند.
در حالی که برخی خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان را محکوم میکنند، عزیزی میگوید افرادی را در موقعیتی دیده است که معلوم نبود مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند یا نه. وی افزود: ما دو روز صدای فریاد، جیغ و فریاد افرادی را از درون کانتینرها میشنیدیم.
گیزلاین کابولی که در سال ۲۰۲۵ عضوی از ناوگان بود معتقد است که خشونت ارتش رژیم اسرائیل در سال جاری با آنچه سال گذشته تجربه کرده، قابل مقایسه نیست.
او یادآوری میکند که سال گذشته بسیاری از همراهانش مورد تحقیر و توهین قرار گرفته بودند اما این چنین هدف ضرب و شتم قرار نداشتند.
رادیو فرانسه گزارش داد: برخی از روی شرم، تصمیم گرفتند صحبت نکنند و این در حالیست که خشونت جنسی سال گذشته نیز رخ داده بود اما رویدادهای امسال با خشونت و وحشیگری قابل توجهی همراه بوده است.
پیشتر رادیو فرانسه گزارش داده بود: ویدئویی که توسط وزیر امنیت عمومی اسرائیل منتشر شد و نشان میداد فعالان یک ناوگان که سعی در شکستن محاصره غزه داشتند توسط نیروهای اسرائیلی مورد بدرفتاری قرار میگیرند، واکنشهای شدید بینالمللی را برانگیخت.
گفتنی است ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل روز چهارشنبه(۳۰ اردیبهشت) ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که در آن با فعالان حامی فلسطین که دستبسته مجبور به زانو زدن شده بودند و پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در آبهای بینالمللی نگهداری میشدند، رفتار تمسخرآمیز نشان میداد.
انتشار این ویدیوی یکدقیقهای واکنشهای گسترده و خشم داخلی و بینالمللی را برانگیخت. نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه(۲۸ اردیبهشت) این ماموریت امدادی را در آبهای بینالمللی متوقف کرده و تمام فعالان حاضر در آن را بازداشت کردند
افزایش خشم در سراسر اروپا نسبت به نحوه برخورد اسرائیل با فعالان بازداشتشده در ناوگان جهانی الصمود به مقصد غزه، موج تازهای از درخواستها در میان قانونگذاران اروپایی برای اعمال تحریمها و تعلیق توافق اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل ایجاد کرده است.
شماری از اعضای پارلمان اروپا در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کردند این رویداد نهتنها نشاندهنده بدرفتاری با فعالان انسانی و شهروندان اتحادیه اروپا است، بلکه بازتابدهنده الگویی گستردهتر از مصونیت رژیم اسرائیل است که اکنون نیازمند واکنش سیاسی از سوی بروکسل است.
...........................................
پایان پیام/ 167
نظر شما