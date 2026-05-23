آموزش تخصصی طلاب برای امداد در جنگ؛ گامی نو در خدمات هلال احمر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام بختی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در گفتگو با خبرنگار «ابنا»، از فعالیت‌های موثر این دفتر در ایام جنگ رمضان در مناطق مختلف کشور خبر داد و حضور طلاب در کنار امدادگران را، مصداق بارز یاری رساندن به مردم در شرایط بحرانی دانست.

فعالیت‌های جهادی طلاب در خط مقدم امدادرسانی و پشتیبانی روانی

بختی در تشریح اقدامات این دفتر، به حضور هزار نفر از طلاب روانشناس خواهر و برادر در سامانه «۴۰۳۰» اشاره کرد و افزود: این عزیزان به صورت داوطلبانه به مباحث روانی آسیب‌دیدگان از جنگ پاسخگو بودند.

وی گفت: این افراد در کنار سایر روانشناسان، خدماتی ارزشمند در جهت التیام آلام روانی مردم در اقشار مختلف ارائه دادند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ادامه داد: یکی دیگر از محورهای اصلی فعالیت‌ها، آموزش طلاب در حوزه علمیه خواهران و برادران بود. این آموزش‌ها که با هدف آمادگی برای ایام جنگ طراحی شده بود، شامل مباحثی چون امداد جنگ، بایدها و نبایدهای تبلیغ در میان امدادگران، حمایت‌های روانی و مسائل فقهی و شرعی مرتبط با شرایط بحرانی بود.

بختی اعلام کرد: این آموزش‌ها در قالب یک پک آموزشی و کارگاه‌های تخصصی در حال تدوین و برنامه‌ریزی است.

حضور میدانی طلاب در کنار امدادگران؛ از عملیات آواربرداری تا فعالیت‌های فرهنگی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، بر اهمیت حضور اعضای کانون‌های طلاب در کنار نیروهای امدادی تاکید کرد و گفت: تیم‌های طاها، متشکل از طلاب آماده هلال احمری، در کنار امدادگران، در تهران و سایر مقرهای امدادی حضور داشتند و در ایام جنگ رمضان به یاری آسیب‌دیدگان شتافتند.

وی به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی این طلاب، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر اشاره کرد و افزود: برگزاری پرسش و پاسخ، گعده‌های صمیمی و علمی، فعالیت‌های کتاب‌خوانی، اقامه نماز جماعت و سایر برنامه‌های فرهنگی، بخشی از اقدامات فرهنگی ما در کنار وظایف امدادی بود.

بختی همچنین از حضور طلاب به عنوان امدادگر در عملیات‌های امدادی همچون آواربرداری و نجات آسیب‌دیدگان زیر آوار خبر داد و این حضور را موثر خواند.

وی گفت: خدمات بشردوستانه در پاکسازی منازل آسیب‌دیده از جنگ نیز از جمله فعالیت‌هایی بود که عزیزان طلبه ما در کنار امدادگران به نحو احسن انجام دادند.

