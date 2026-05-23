آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته که در مصلی قدس برگزار شد، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، تقوا در حوزه سیاسی و اجتماعی را در کوران حوادث، چشم به اشاره رهبر دوختن و دل در گرو نصرت الهی داشتن معنا کرد.

وی در آغاز خطبه دوم با گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر خدمت به‌ویژه شهید آیت‌الله رئیسی، شهید آیت‌الله آل‌هاشم، شهید امیرعبداللهیان، شهید رحمتی و شهید موسوی و همراهانشان، از سخنرانی سردار جمیری به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر تقدیر کرد و گفت: این شهدای خدمت به ما ثابت کردند که می‌توان هم مرد میدان بود و هم دیپلمات ورزیده، هم امام جمعه نمونه و هم استاندار شایسته؛ می‌توان به جای نگاه به دست کدخدا، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تعامل هوشمندانه، دشمن را در تنگنا قرار داد.

امام جمعه قم با اشاره به تحولات راهبردی اخیر در عرصه رویارویی با جبهه استکبار اظهار داشت: امروز با بعثت مردم ما و رهبری‌های هوشمندانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی و با بستن تنگه هرمز به روی متجاوزان و مستکبران آمریکا، ببینید آمریکا و غربی‌ها به چه روز ذلت‌باری افتاده‌اند.

وی افزود: آن‌ها که روزی برای ما پیش‌شرط می‌گذاشتند و خط و نشان می‌کشیدند، امروز در باتلاق شکست‌های پیاپی خود در منطقه گرفتار شده‌اند. خفت و خواری آمریکا در مواجهه با اقتدار ایران اسلامی مصداق بارز آیه وَلَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا از سوره مبارکه فتح است.

آیت‌الله سعیدی با تصریح بر اینکه ستمگران کافر عقب نشستند چون دیدند این ملت مرعوب نشد، خاطرنشان کرد: این ملت با اتکا به توان داخلی و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب، از موضع قدرت و عزت مطالبات برحق خود را روی میز گذاشته است. رمز موفقیت در حدیبیه، صبر راهبردی و اطاعت محض از رهبری بود و امروز هم اگر دشمن کافر در برابر شرایط عزتمندانه ما عقب‌نشینی کند، ثمره ایستادگی ملت و حضورشان در خیابان‌ها و هوشمندی ولی‌فقیه است.

ما از گردنه‌های سخت عبور کرده‌ایم

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه شرایط امروز ایران در شرایط بدر و خیبر است، تصریح کرد: ما از گردنه‌های سخت عبور کرده‌ایم، این دشمن ماست که اکنون در اروپا، در چین و در منطقه به دنبال حامی و ناصر می‌گردد ولی پیدا نمی‌کند. پیام آیه ۲۲ سوره فتح برای ما در این ایام این است که هرگز از هیاهوی دشمن نترسید؛ اگر جبهه حق استقامت کند، جبهه کفر چاره‌ای جز فرار و تسلیم ندارد.

هر جا مقاومت کردیم، خدا راه را باز کرد

وی در آستانه سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، با یادآوری کلام امام راحل که خرمشهر را خدا آزاد کرد، این سخن را یک قاعده همیشگی دانست و اظهار داشت: هر جا مقاومت کردیم، خدا راه را باز کرد. امروز خرمشهر ما، خروج از محاصره اقتصادی و حفظ تنگه هرمز و شکستن هیمنه نظامی و سیاسی آمریکاست. اگر می‌بینید آمریکا در موضع ضعف و خفت قرار گرفته، به این دلیل است که ملت ما منطق خرمشهر یعنی مقاومت را سرلوحه خود قرار داده است.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر شکست سیاست‌های استکباری در قبال ایران گفت: امروز بر همگان روشن شده که آن‌ها که سودای فروپاشی کشور ما را داشتند، خودشان درگیر بحران‌های داخلی و انزوای بین‌المللی‌اند. جمهوری اسلامی ایران با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و با تکیه بر عقبه راهبردی خود در منطقه، از همیشه مقتدرتر است. ما نه از موضع اضطرار، بلکه از موضع اقتدار حق‌طلبانه سخن می‌گوییم.

عزت امروز ایران صدقه سر کسی نیست

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه دشمن بداند دوران بزن‌دررو و تحمیل قراردادهای یک‌طرفه به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: همه بدانند که عزت امروز ما صدقه سر کسی نیست، بلکه نتیجه مظلومیت و اقتدار و خون پاک امام امت شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای قدس‌الله سره الشریف است. پیروزی‌های ما مدیون رهبری عزیزمان حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و مدیون خون پاک سایر شهدا و مقاومت و حضور این ملت قهرمان و ولایتمدار است.

اسراف و تبذیر سد راه پیشرفت کشور است

وی در ادامه با گرامیداشت مناسبت‌های هفته پیش‌رو، یکم خرداد را روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف خواند و تقوا در عرصه اقتصاد را بهره‌وری درست دانست و گفت: اسراف و تبذیر سد راه پیشرفت کشور است و مدیریت صحیح منابع و انرژی نه فقط یک توصیه اخلاقی، بلکه یک مجاهدت ملی برای بی‌ثمر کردن تحریم‌هاست.

دوم خرداد را نیز سالروز شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال ۱۳۶۶ به دست عمال مزدور آمریکا و مأموران آل‌سعود گرامی داشت.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به فرا رسیدن سوم خرداد و هفتم ذی‌الحجه سالروز شهادت امام باقر(ع)، به وصیت هوشمندانه آن حضرت مبنی بر ۱۰ سال عزاداری در سرزمین منا اشاره کرد و گفت: این وصیت یعنی رسانه‌ای کردن مظلومیت اهل بیت(ع) و درس بزرگی برای ماست که باید از هر فرصت و اجتماعی برای جهاد تبیین و رساندن پیام حق و قیام امام و رهبرمان به گوش جهانیان استفاده کنیم.

آیت‌الله سعیدی چهارم خرداد را نیز روز مقاومت دزفول خواند و تأکید کرد: دزفول ثابت کرد بمباران می‌تواند خانه‌ها را ویران کند اما نمی‌تواند اراده‌ها را بشکند.

امام جمعه قم با تبریک فرارسیدن پنجم خرداد روز عرفه و شهادت مسلم بن عقیل(ع) و ششم خرداد عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت، عید قربان را روز تجلی ذبح کردن منیت‌ها در پای امر ولی خواند و گفت: عید قربان به ما می‌آموزد که راه رسیدن به غدیر و درک امامت، عبور از امتحان‌های سخت ایثار و فداکاریست.

جمعیت، سرمایه انسانی و پایه اصلی قدرت ملی است

وی در بخش دیگری از خطبه به تحلیل راهبردی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مسئله جمعیت و فرزندآوری در پنج محور کلیدی پرداخت و گفت: نخست آنکه جمعیت، سرمایه انسانی و پایه اصلی قدرت ملی است و ایران مقتدر نیازمند نسل جوان پرانگیزه و نخبه است. دوم اینکه فرصت جلوگیری از پیر شدن ساختار جمعیت ایران بسیار کوتاه است و اگر امروز تدبیر نشود، در دهه‌های آینده با بحران میانسالی و پیری مواجه خواهیم شد.

آیت‌الله سعیدی در تبیین سومین و چهارمین محور از بیانات رهبری، بر وعده الهی نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ تأکید کرد و گفت: اعتماد به خدا باید جایگزین ترس از فقر شود. مسئولان باید موانع معیشتی، مسکن و اشتغال جوانان را برطرف کنند و نخبگان و مبلغین نیز گره‌های ذهنی و فرهنگی مردم را با جهاد تبیین باز کنند. پنجمین محور نیز اینکه جمعیت، مؤلفه تمدن‌سازی اسلامی و تقویت جبهه حق و آماده‌سازی ظهور حضرت بقیة‌الله الاعظم(عج) است.

امام جمعه قم در جمع‌بندی تحلیل بیانات رهبری، مسئله جمعیت را یک فریضه و نیاز حیاتی برای آینده کشور خواند و هشدار داد: نباید اجازه داد ایران اسلامی به خانه سالمندان تبدیل شود. جوان‌سازی جمعیت هم جهاد اقتصادیست، هم جهاد دفاعی و هم جهاد فرهنگی و هم مایه چشم‌روشنی پیامبر اکرم(ص) در قیامت که به کثرت امتش مباهات می‌کند.

خیابان‌های شهر قم نباید جولانگاه مظاهر بی‌بندوباری شود

وی در پایان خطبه‌ها با تأکید بر حفظ وحدت به عنوان بزرگ‌ترین سلاح در برابر جبهه کفر، خطاب به خواهران و دختران نمازگزار، حجاب را سنگر کرامت، عزت و امنیت و چادر را میراث حضرت فاطمه معصومه(س) خواند و با مطالبه صریح از دستگاه‌های قضایی و انتظامی تصریح کرد: در پاسداری از حریم عفاف و امنیت روانی جامعه نباید هیچ سستی صورت بگیرد. خیابان‌های شهر قم و حرم اهل بیت(ع) نباید جولانگاه مظاهر بی‌بندوباری، سگ‌گردانی و هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته شود. حیا و نظم اجتماعی خط قرمز ماست و باید با کسانی که به حقوق شهروندی و اعتقادات مردم دهن‌کجی می‌کنند، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد شود.

