محافل معارفی هفته اول خردادماه حرم بانوی کرامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل معارفی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از دوم تا هشتم خرداد ماه ۱۴۰۵ از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس اعلام شد.

مراسم نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح شنبه با قرائت دعای فتح، یکشنبه با سخنرانی حجت الاسلام تاجیک، دوشنبه قرائت سوره فتح، سه شنبه با سخنرانی حجت الاسلام ناصر شهیدی، چهارشنبه با قرائت دعای ندبه توسط حجت الاسلام هادی شمس و اقامه نماز عید قربان توسط آیت الله سید محمد سعیدی ساعت ۷صبح، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا با نوای حجت الاسلام سید مهدی موسوی و جمعه سخنرانی و قرائت دعای ندبه با نوای حجت الاسلام سید بهاءالدین ضیایی در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

محافل قبل از اذان ظهر، شنبه در قالب شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام هدایت، یکشنبه به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام با مداحی محسن اختیاری و شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام صالحی، دوشنبه شرح آیات احکام توسط حجت الاسلام علی زارعی، سه شنبه مصادف با روز عرفه با مداحی مهدی نجفی و شرح آیات احکام توسط حجت الاسلام علی اصغر علیدوست، چهارشنبه با مداحی ابوالقاسم زمانی و شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام روح الله راسل، پنجشنبه شرح آیات احکام و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام علی خلیل پور و جمعه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین وحید رحمانی برگزار خواهد شد.

محافل ویژه بعد از نماز ظهر و عصر شنبه با قرائت حدیث کساء، یکشنبه مداحی و قرائت حدیث کساء با نوای سید جواد میرجعفری، دوشنبه و سه شنبه مداحی و قرائت حدیث کساء با نوای صادق قمی و مسعود زمانی، چهارشنبه با سخنرانی حجت الاسلام خورشیدی و مداحی و قرائت حدیث کساء با نوای عباس جوشقانیان، پنجشنبه مداحی و قرائت حدیث کساء با نوای علی رئوفی و جمعه با سخنرانی حجت الاسلام ناصر خلج برگزار می شود.

همچنین مراسم عصرگاهی قبل از اذان مغرب، شنبه با مداحی محمد خرم فر و سخنرانی حجت الاسلام مدرسی، یکشنبه با مداحی علی طیبی و سخنرانی حجت الاسلام علی اصغر دشتی، دوشنبه با مداحی جواد ابوالقاسمی و سخنرانی حجت الاسلام یاسین حسین آبادی، سه شنبه به مناسبت روز عرفه با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و قرائت دعای غرفه با نوای سید علی حسینی نژاد، چهارشنبه به مناسبت عید قربان با مداحی سید علی حسینی تبار و سخنرانی حجت الاسلام احمد قاسمی، پنجشنبه با مداحی حمید محمدی و سخنرانی حجت الاسلام علی خادمی و جمعه قرائت زیارت آل یاسین با نوای قاسم جباری و سخنرانی حجت الاسلام محمد اباذری در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

محافل ویژه شبانگاهی بعد از نماز عشا، شنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید محمدباقر طباطبایی و مداحی علی حبیب زاده، یکشنبه با سخنرانی آیت الله نظری منفرد و مداحی مسعود پیرایش، دوشنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی و مداحی سید مهدی میرداماد، سه شنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم و قرائت دعای توسل با نوای حسن اسداللهی با حضور هیئت جانبازان استان قم، چهارشنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سید حسن گل‌ختمی، پنجشنبه با سخنرانی حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی و قرائت دعای کمیل با نوای حجت الاسلام مرتضی حائری و جمعه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشقانیان و مداحی یاسین شیخ‌زاده برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است قرائت زیارت جامعه کبیره پنجشنبه ساعت ۲۱:۳۰ با نوای حجت الاسلام ناصر شهیدی و همچنین محفل دعای کمیل نیمه شب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی و قرائت دعای سید علی حسینی نژاد برگزار خواهد شد.

..........................

پایان پیام