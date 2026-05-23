به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی اهل بیت‌(ع) با صدور پیامی، درگذشت عضو مجمع در کشور افغانستان را تسلیت گفت.

متن پیام مجمع در پی درگذشت عضو محترم مجمع جهانی اهل بیت(ع) در کشور افغانستان حجت الاسلام و المسلمین «محمد اسحاق اخلاقی» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

خبر رحلت عالم فرزانه حجت الاسلام و المسلمین محمد اسحاق اخلاقی عضو محترم مجمع جهانی اهل بیت(ع) در کشور افغانستان باعث تأسف و تأثر گردید.

این عالم مجاهد در دوره‌ای از فعالیت‌های سیاسی خود عضو برجسته نهضت اسلامی افغانستان بود و پس از آن در عرصه علم و دانش، یکی از نویسندگان برجسته شیعه این کشور در دهه‌های اخیر بودند.

مجمع جهانی اهل بیت(ع) این ضایعه را به مسلمانان افغانستان، علمای شیعه، خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت‌می‌نماید.

مجمع جهانی اهل بیت(ع)

6 ذی‌الحجه 1448

1405/3/2

گفتنی است حجت الاسلام و المسلمین «محمد اسحاق اخلاقی» از اعضای مجمع جهانی اهل بیت(ع) در افغانستان و فعال سیاسی و نویسنده، چند روز پیش به رحمت ایزدی پیوست.

