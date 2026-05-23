به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت تهذیب و تربیت حوزه علمیه قم با همکاری موسسه خانه طلاب جوان، مسابقه کتاب‌خوانی با محوریت کتاب «پیشرانان حرکت توحیدی» را برگزار می‌کند. این رویداد فرهنگی با هدف تعمیق دانش و بصیرت دینی و سیاسی طلاب طراحی شده است.

در این مسابقه، برگزیدگان ممتاز به قید قرعه، جوایز نقدی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال را دریافت خواهند کرد.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند نشریه «پیشرانان حرکت توحیدی» را با ۲۰ درصد تخفیف از وب‌سایت خانه طلاب جوان به آدرس khanetolab.ir تهیه کنند. مهلت ثبت‌نام در این مسابقه تا ۵ خرداد ماه است.

زمان برگزاری آزمون این مسابقه، ۳۱ خرداد ماه تعیین شده است. برای ثبت‌نام، علاقه‌مندان می‌توانند به فرم موجود در وب‌سایت https://khanetolab.ir/forms/۵۸۳ مراجعه نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم، آیدی (@Mostafa۱۲۷۵۲۵) از طریق پیام‌رسان ایتا و شماره تماس ۰۹۱۹۶۶۳۹۷۹۲ پاسخگوی سوالات علاقه‌مندان هستند.

.

..........................

پایان پیام