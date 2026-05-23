بیش از ۱۴۰ موکب در غدیر با حضور مبلغین فعالیت خواهند کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی‌نسب، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، از اجرای مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های تبلیغی، خدماتی و حمایتی در ایام عید قربان و غدیر خبر داد و اظهار کرد: این فعالیت‌ها با مشارکت طلاب، روحانیون و گروه‌های جهادی در سراسر استان فارس در حال انجام است.

رئیس سازمان بسیج طلاب فارس، با تشریح برنامه‌های این سازمان در ایام عید قربان و غدیر، از اعزام گسترده روحانیون به مواکب و کاروان‌های خودرویی در شیراز و شهرستان‌ها خبر داد.

به گفته وی، امسال ۱۰۲ موکب در شیراز و ۴۲ موکب در شهرستان‌ها میزبان مبلغان و خدمات فرهنگی خواهند بود.

وی با اشاره به مشارکت مردمی در طرح‌های حمایتی، از جمع‌آوری کمک‌هزینه برای قربانی در عید قربان خبر داد و افزود: این کمک‌ها با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند انجام می‌شود.

رئیس سازمان بسیج طلاب فارس همچنین از پخت و توزیع حدود ۵۰ هزار پرس غذای گرم توسط حوزه‌های علمیه در سطح استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به اقشار کم‌برخوردار صورت گرفته است.

وی برگزاری میز خدمت در نماز جمعه در تمامی شهرستان‌ها و شیراز را از دیگر برنامه‌های محوری عنوان کرد و افزود: این میزها با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و فرهنگی برپا شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی‌نسب همچنین از تولید محتوای تبلیغی ویژه عید قربان و غدیر در قرارگاه بلاغ مبین خبر داد و افزود: این محتواها برای استفاده مبلغان و فعالان فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی آماده‌سازی شده است.

وی با اشاره به طرح‌های حمایتی از رزمندگان مستقر در جزایر، اعلام کرد: تا کنون حدود ۳۰ میلیارد تومان کمک مردمی در حرم احمد بن موسی(ع) جمع‌آوری شده که نشان‌دهنده همراهی مردم فارس با مدافعان امنیت است. رئیس سازمان بسیج طلاب فارس همچنین از اعزام مبلغان با همکاری بنیاد غدیر و بنیاد مهدویت خبر داد و عنوان کرد: امسال اعزام مبلغ به ۴۲ شهرستان انجام شده و تنها در شهرستان شیراز ۲۰ مبلغ فعالیت تبلیغی دارند. علاوه بر این، از ظرفیت مبلغین بومی نیز به‌طور گسترده استفاده شده است.

