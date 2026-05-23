حجت‌الاسلام والمسلمین میثم همایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، به تشریح برنامه‌های تربیتی و معنوی مدارس علمیه استان فارس پرداخت و اظهار کرد: تقویت بُعد اخلاقی، قرآنی و تهذیبی طلاب به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی حوزه علمیه فارس مورد توجه قرار گرفته است.

معاون تهذیب و تربیت حوزه علمیه فارس با بیان اینکه برنامه‌های تربیتی مدارس علمیه به صورت منسجم و هدفمند در طول سال تحصیلی اجرا می‌شود، افزود: برگزاری جلسات اخلاق هفتگی با حضور اساتید برجسته، برپایی محافل انس با قرآن کریم، دوره‌های تربیت مربی اخلاق، نشست‌های بصیرتی و کارگاه‌های مهارتی از جمله برنامه‌های مستمر در مدارس علمیه استان است.

وی با تأکید بر اهمیت انس طلاب با قرآن کریم تصریح کرد: تقویت ارتباط طلاب با قرآن، نه‌تنها در قالب روخوانی و تجوید، بلکه در عرصه تدبر، فهم مفاهیم و عمل به آموزه‌های قرآنی دنبال می‌شود و تلاش داریم فرهنگ قرآنی به صورت عمیق در فضای مدارس علمیه نهادینه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین همایی یکی دیگر از محورهای فعالیت این معاونت را توجه به مشاوره‌های فردی و تربیتی عنوان کرد و افزود: ارائه مشاوره‌های اخلاقی و خانوادگی، پیگیری مسائل تربیتی طلاب و تقویت ارتباط استاد راهنما با طلاب از جمله اقداماتی است که با هدف هدایت صحیح مسیر رشد علمی و معنوی طلاب دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین همایی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های آموزشی و تربیتی حوزه اظهار داشت: اگر تعلیم و تهذیب در کنار یکدیگر حرکت کنند، می‌توانیم شاهد تربیت روحانیونی کارآمد، متعهد و اثرگذار در جامعه باشیم که علاوه بر توان علمی، از پشتوانه معنوی و اخلاقی مستحکمی برخوردارند.