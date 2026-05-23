انتشار شماره جدید دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلامی زنان و خانواده»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و سومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلامی زنان و خانواده» از سوی پژوهشگاه مطالعات اسلامی منتشر شد.

در این شماره از نشریه، ۱۲ مقاله علمی پژوهشی منتشر شده است. عناوین مقالات به شرح زیر است:

«جنسیت و حقوق در پرتو روش شناسی استنباط» تألیف فرج الله هدایت نیا

«قلمرو قاعده سلطنت در تزاحم حقوق زوجین در روش‌های نوین بارداری و پیشگیری از آن» به نگارش محبوبه پدیدار، سیدحمید جزایری

«گونه شناسی آیات مرتبط با مردانگی در قرآن» نوشته فریده عبادی، مجید دهقان بنادکی، سمیه عرب خراسانی

«تبیین مفهوم «حرام سیاسی» در مسئله بی حجابی براساس منظومه فکری مقام معظم رهبری» تألیف فاطمه فلاح تفتی

«تدوین طرح نمای مداخله ای تعامل به معروف بر اساس منابع اسلامی در طلاق رجعی» نوشته علی عسگری، محمدصادق شجاعی، محمدناصر سقای بی ریا، سوده توکلی

«مطالعه نقش حکمرانی خانواده محور در انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران» تألیف محمودعلی احمدی، پروین سوادیان، ابراهیم متقی

«معناشناسی حق کودک بر آزادی عقیده و مذهب از منظر کمیته حقوق کودک و نظام حقوقی ایران» به نگارش منیر حق خواه، نیلوفر منصوری، فاطمه ابراهیمی ورکیانی

«تحلیل انتقادی کاربست قرائن در رهیافت های قرآن پژوهانه جریان فمینیسم اسلامی (بررسی موردی: رهیافت های تفسیری آمنه ودود، سعدیه شیخ و اسما بارلاس)» تألیف زینب احمدیان، سکینه آخوند، هادی نصیری

«اقتضائات اصل خانواده محوری در مدیریت منابع انسانی در چهارچوب ارزش های اسلامی» نوشته خدیجه کمیجانی، محمدحسین باقری فرد

«مطالعه پدیدارشناختی ویژگی‌های هویتی زنان عرب خوزستان در دوران دفاع مقدس» به کوشش سیدعباس ساطوریان، سنا خلف حیاوی

«بررسی نظام مند پیامدهای طلاق عاطفی در خانواده براساس منابع اسلامی؛ مطالعه ای کیفی» تألیف محمدرضا نجفی، حسین رضائیان بیلندی، محمدرضا احمدی

«نقد آرای والری هافمن در مقاله «تفسیر قرآن و هنجارهای حجاب زنان»» نوشته زهرا خدادابیگی، منیره سادات کامرانی

دوفصلنامه «مطالعات اسلامی زنان و خانواده» با انتشار نخستین شماره در زمستان ۱۳۹۳ پا به عرصه نشریات علمی کشور گذاشت تا با ایجاد زمینه علمی مناسب، از آرای صاحب‌نظران این حوزه معرفتی بهره‌مند شود.

این دوفصلنامه با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه و به استناد مصوبه ۵۸۵ شورای عالی حوزه‌های علمیه در جلسه ۹۴، در تاریخ ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷ از شماره هفت به بعد حائز رتبه علمی پژوهشی از سوی شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شده است.

این نشریه به سردبیری خانم دکتر نرجس رودگر و مدیر مسئولی سرکار خانم دکتر زهره برقعی فعالیت دارد و تاکنون ۲۳ شماره از این نشریه به چاپ رسیده است.

این نشریه آماده دریافت مقالات پژوهشی در موضوعات زنان و خانواده با رویکرد اسلامی است که علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌های تألیفی خود را با ثبت نام در سامانه نشریه به نشانی https://pubs.jz.ac.ir/ بارگذاری نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸-۱۲ صبح با شماره تلفن ۳۲۱۱۲۲۲۴ پاسخ‌گوی پژوهشگران خواهیم بود.

