به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب در همایش پزشکان مجموعه و هیاتهای پزشکی حج گفت: خادمان حوزه سلامت با ایثار و فداکاری، زمینه آرامش و سلامت زائران را فراهم میکنند و اجر خدمت آنان کمتر از حضور در اماکن مقدس و انجام اعمال عبادی نیست.
وی، سلامت زائران را زیربنای موفقیت برنامههای معنوی حج دانست و با اشاره به جایگاه سلامت در معارف اسلامی افزود: در روایات اهل بیت(ع)، سلامت یکی از بزرگترین نعمتهای الهی معرفی شده و ائمه معصومین(ع) همواره بر موضوع پیشگیری، تغذیه صحیح و درمان تأکید داشتهاند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه سلامت، زیربنای تمامی فعالیتهای اجتماعی و عبادی است، تصریح کرد: اگر سلامت نباشد، انسان توان انجام مسئولیتها و عبادات را نخواهد داشت؛ از اینرو توجه به سلامت زائران و آموزشهای پیشگیرانه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
زمینه آرامش زائران بیت الله را خادمان حوزه سلامت فراهم میکنند
نواب همچنین از پزشکان، دندانپزشکان و اعضای کادر درمان حج تقدیر کرد و گفت: بسیاری از این عزیزان فرصت حضور در مسجدالحرام و مسجدالنبی را کنار گذاشتهاند تا در درمانگاهها به خدمترسانی به زائران بپردازند و این روحیه ایثار و خدمت، ارزش والایی نزد خداوند متعال دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به زائران درباره نحوه مصرف داروها و عوارض احتمالی آنها خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی صحیح به بیماران میتواند از نگرانی و اضطراب زائران جلوگیری کند و آرامش بیشتری برای آنان فراهم سازد.
سرپرست حجاج ایرانی همچنین خواستار تقویت برنامههای آموزشی و پیشگیرانه برای زائران شد و افزود: استفاده از ظرفیت کلاسهای آموزشی، تولید محتوای چندرسانهای و ارسال پیامهای بهداشتی میتواند نقش مؤثری در حفظ سلامت حجاج داشته باشد.
شرایط مناسب برای انجام کامل و آرام مناسک حج انجام شده است
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در این همایش با تأکید بر نقش کلیدی کادر درمان در موفقیت عملیات حج گفت: تمامی برنامهریزیهای اجرایی و پزشکی با هدف حفظ سلامت زائران و فراهم شدن شرایط مناسب برای انجام کامل و آرام مناسک حج انجام شده است.
وی نقش مرکز پزشکی حج را فراتر از درمان بیماران دانست و افزود: فرایند مراقبت از زائران از مرحله معاینات پیش از سفر آغاز میشود و تا پایان مناسک و بازگشت حجاج ادامه دارد تا زائران بتوانند اعمال خود را با سلامت کامل انجام دهند.
رشیدیان با تقدیر از اجرای طرح پایش و سطحبندی وضعیت جسمی زائران تصریح کرد: اطلاعرسانی به مدیران کاروانها، روحانیون و عوامل اجرایی درباره وضعیت سلامت حجاج، اقدامی مؤثر برای مدیریت بهتر سلامت زائران در مراحل مختلف مناسک بهویژه ایام عرفات، مشعر و منا بوده است.
وی همچنین خدمت در حوزه درمان حج را تلفیقی از تخصص، اخلاق و عبادت دانست و گفت: پزشکان و پرستاران حج با روحیه ایثار و صبوری، آرامش و امنیت خاطر را برای زائران فراهم میکنند و این خدمت ارزشمند نزد خداوند متعال دارای اجر و پاداش بزرگی است.
