سیره مدیریتی شهید رئیسی الگویی ماندگار برای حکمرانی مردمی است

حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری شیرازی درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با گرامیداشت یاد و نام شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، سیره مدیریتی و سبک حکمرانی او را «نمونهای کمنظیر از مدیریت الهی و مردمی» توصیف و اظهار کرد: این الگو میتواند برای نسلهای آینده مدیران کشور الهامبخش باشد.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به ویژگیهای برجسته شخصیتی و مدیریتی رئیسجمهور شهید، وی افزود: شهید رئیسی مصداق روشن مدیری بود که هیچگاه به دنبال برتریجویی و امتیازخواهی نبود و خود را در کنار مردم و برای مردم تعریف میکرد.
وی افزود: تواضع، روحیه خدمتگزاری و نگاه عدالتمحور، سه محور اصلی در رفتار مدیریتی شهید رئیسی بود؛ ویژگیهایی که در بیانات مقام معظم رهبری نیز بهعنوان شاخصه های ممتاز این شهید بزرگوار مورد تأکید قرار گرفته است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به تلاش بیوقفه شهید رئیسی در مسئولیتهای مختلف، گفت: کار شبانهروزی، صداقت در گفتار و صراحت در تصمیمگیری از ویژگیهایی بود که او را به مدیری اثرگذار و محبوب تبدیل کرد، این خصوصیات نهتنها در اداره دولت، بلکه در ارتباط مستقیم با مردم و حضور میدانی در نقاط مختلف کشور مشهود بود.
وی با بیان اینکه سیره مدیریتی شهید رئیسی امروز بهعنوان یک «الگوی ملی» مورد توجه نهادهای علمی و مدیریتی کشور قرار گرفته، افزود: تبدیل این سیره به دانش صریح و قابل آموزش، ضرورتی است که میتواند مسیر تربیت مدیران آینده را روشنتر کند.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به نشستهای علمی و پژوهشی برگزارشده درباره سبک حکمرانی شهید رئیسی، گفت: این تلاشها نشان میدهد که شخصیت و عملکرد او ظرفیت تبدیلشدن به یک مکتب مدیریتی را دارد.
حجت الاسلام والمسلمین طاهری در پایان با تأکید بر اینکه «خدمت صادقانه» مهمترین میراث شهید رئیسی است، خاطرنشان کرد: اگر مدیران کشور این روحیه را سرلوحه کار خود قرار دهند، بسیاری از مشکلات با سرعت و دقت بیشتری حل خواهد شد.
