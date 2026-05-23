رویترز: ترامپ در باتلاق استراتژیک جنگ با ایران گرفتار شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز در گزارشی تحلیل حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به ایران را بررسی کرد و نوشت: وضعیتی که اکنون واشنگتن را با این پرسش حیاتی مواجه کرده این است که آیا ترامپ در حال شکست خوردن در این نبرد است؟

این گزارش تأکید می‌کند که با وجود حملات نظامی سنگین آمریکا، نه تنها ساختار حاکمیتی ایران فرو نپاشیده، بلکه این کشور همچنان «برگ برنده» خود یعنی کنترل بر تنگه هرمز را حفظ کرده است؛ گذرگاه استراتژیکی که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند و همچنان در چنگال تهران باقی مانده است.

تحلیلگران به رویترز گفته‌اند که رئیس‌جمهور آمریکا اکنون در یک بن‌بست استراتژیک گرفتار شده است؛ او از یک سو راه خروجی که «حیثیت» او را در پایان جنگ حفظ کند نمی‌یابد و از سوی دیگر، فضای مانور محدودی برای گسترش عملیات نظامی دارد.

به گفته ناظران، آنچه به عنوان یک «جنگ کوتاه» آغاز شد، اکنون به یک چالش سیاسی بزرگ تبدیل شده که می‌تواند جایگاه جهانی ایالات متحده را بیش از هر بحران دیگری در دهه‌های اخیر تضعیف کرده و اعتبار ترامپ را به عنوان رهبری که به «پیروزی‌های سریع» می‌بالید، به شدت مخدوش کند.

