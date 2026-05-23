به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان امروز شنبه در تهران با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و درخصوص آخرین وضعیت مذاکرات خاتمه جنگ تحمیلی رایزنی کرد.

دکتر محمدباقر قالیباف در این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و اقدامات ملت و دولت پاکستان در ادوار مختلف از جمله در جریان جنگ تحمیلی اخیر و مذاکرات پس از آن، این تعاملات را نمونه‌ای از همکاری خوب بین ملل و دول اسلامی عنوان کرد که می تواند برای سایر کشورهای اسلامی الگو باشد.

رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مساعی جملیه پاکستان در گفتگوها با دولت آمریکا، اظهار داشت: ما از حقوق ملت و کشورمان عدول نمی‌کنیم، مخصوصا با طرفی که اصلا صداقت نداشته و اعتمادی به او وجود ندارد جمهوری اسلامی ایران همانطور که با شجاعت و اقتدار در میدان نبرد از کیان ایران دفاع کرد در عرصه دیپلماسی نیز با هوشمندی و قدرت برای احقاق حقوق حقه ایران و تامین منافع ملی کشور کوشش خواهد کرد.

رئیس مجلس خطاب به فرمانده ارتش پاکستان گفت: نظامی‌ها بیش از دیگران و بهتر از همه ارزش صلح را می‌دانند اما همان نظامیان هیچگاه اجازه نمی دهند، عزت و حقوق کشورشان لگدمال شود.

دکتر قالیباف با اشاره به جنایت‌های متعدد آمریکا و خسارت های جنگ، آسیبهای معنوی آن‌ را غیرقابل جبران دانست و اظهار داشت: ما در حال مذاکره بودیم که آمریکا جنگ براه انداخت و حالا می گوید برای پایانش مذاکره کنیم. در آتش بسی بودیم که شما واسطه اش بودید و آمریکا با نقص عهد، محاصره دریایی کرد و حالا بدنبال برداشتن آن است!

رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: نیروهای مسلح ما در دوران آتش بس به نحوی خود را بازسازی کرده اند که در صورت حماقت ترامپ و آغاز مجدد جنگ، حتما برای آمریکا کوبنده تر و تلخ تر از روز اول جنگ خواهند بود.

ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام نخست وزیر و روسای مجالس ملی و سنای پاکستان به دکتر قالیباف، گفت: دولت و ملت پاکستان بهترین آرزوها و دعاهای خیر برای آینده ایرانیان را دارند.

عاصم منیر با بیان اینکه من و شما هر دو سرباز ملت‌مان هستیم و سربازها بدون لکنت و با صداقت صحبت می کنند نه خاکستری و با کلمات سیاه و سفید، افزود: خوشحالم در برهه ای هستیم که ایران توسط افراد هوشمندی اداره می شود که بینشی بالا دارند.



