به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از مهم‌ترین عملیات‌های صورت‌گرفته، رزمندگان مقاومت صبح امروز در دو نوبت متوالی با بهره‌گیری از پهپادهای انقضاضی «ابابیل»، دو سکوی استقرار سامانه «گنبد آهنین» را در پادگان «برانیت» هدف قرار داده و ضمن دستیابی به اصابت‌های مستقیم، خسارات جدی به این تأسیسات وارد کردند. این اقدامات در حالی صورت گرفت که مقاومت پیش از آن نیز، تجمعات نظامیان دشمن در حاشیه بلندی‌های «دیر سریان» را زیر آتش سنگین توپخانه‌ای گرفته بود.

در سوی دیگر میدان، واحدهای پدافندی مقاومت اسلامی در نخستین ساعات بامداد امروز با شلیک یک فروند موشک زمین‌به‌هوا، یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیلی از نوع «هیرون-۱» را در آسمان منطقه بقاع رهگیری کرده و آن را وادار به ترک حریم هوایی لبنان نمودند. این عملیات‌ها در حالی انجام شد که مقاومت اسلامی با تأکید بر حق مشروع خود در دفاع از مردم لبنان، این تحرکات را پاسخی مستقیم به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه روستاها و شهادت جمعی از شهروندان غیرنظامی دانست.

