هلاکت یک سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک سربازش اسرائیلی در پی حمله پهپادی حزب الله در جنوب لبنان کشته شده است.

به گزارش الجزیره، بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، در حمله روز گذشته یک افسر یک سرباز رژیم صهیونیستی نیز مجروح شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وضعیت سلامتی یکی از سربازان وخیم است.

حزب الله روز گذشته در دو نوبت پادگان نظامی برانیت را در مرز هدف قرار داده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی درباره این حادثه گفت: یک پهپاد انتحاری که از خاک لبنان پرتاب شده بود، به نقطه‌ای که نیروهای ما در داخل اراضی نزدیک مرز لبنان، حضور داشتند، اصابت کرد. در نتیجه اصابت پهپاد، گروهبان یکم نعام هامبورگر کشته شد و دو نظامی دیگر با جراحات متفاوت مجروح و برای درمان پزشکی منتقل شدند.

بنا بر این گزارش، حدود ۲۵ دقیقه بعد، یک پهپاد بمب‌گذاری شده دیگر در منطقه سقوط کرد، بدون اینکه تلفات جانی داشته باشد.

