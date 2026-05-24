به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضلالله در مراسم گرامیداشت شهدای شهرک «خربهسلم» در بیروت، تصریح کرد که تحولات پرشتاب منطقه باید فرصتی برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل و حراست از جنوب لبنان باشد. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار لبنان و مقاومت ایستاده است، افزود که تهران هرگونه توافق با آمریکا را به توقف جنگ در لبنان و منطقه مشروط کرده است. فضلالله تأکید کرد که مقاومت از این فرصت برای متوقف کردن پانزده ماه خونریزی و مقابله با طرحهای دشمن برای اشغال زمین و آواره کردن مردم استفاده میکند و معتقد است که مقاومت تنها گزینه موجود برای حفظ حاکمیت ملی است، چرا که تاکنون هیچ راهکار سیاسی قابلقبولی برای امنیت جنوب ارائه نشده است.
وی در ادامه تأکید کرد که مقاومت به شرایط پیش از دوم مارس بازنخواهد گشت و با تکیه بر ایستادگی مردم و خانوادههای شهدا، به دفاع از کشور ادامه میدهد. فضلالله مسیر فعلی مذاکرات مستقیم دولت با اسرائیل را «بینتیجه» دانست و گفت که آمریکاییها با وعدههای دروغین درباره آتشبس، صرفاً در حال فشار برای گرفتن امتیازهای یکطرفه از لبنان هستند.
در پایان، فضلالله از دولت خواست برای هرگونه مذاکره، شروط مشخصی از جمله آتشبس فوری، خروج کامل نیروهای اشغالگر، بازگشت آوارگان و آزادی اسرا را تعیین کند و در صورت عدم تحقق این خواستهها، میز مذاکره را ترک کند.
او هشدار داد که ادامه گفتوگوها در شرایطی که کشتار مردم ادامه دارد، تنها به ایجاد تفرقه در داخل کشور و اعطای فرصت بیشتر به دشمن برای تداوم تجاوزات منجر میشود. با این حال، وی تأکید کرد که اولویت اصلی همچنان مقابله با اسرائیل است و باید با وجود اختلافات سیاسی، برای حفظ کشور همکاری کرد.
